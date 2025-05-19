Комитет рекомендовал парламенту принять закон о защите пчел

18:09, 19 мая 2025
Верховная Рада рассмотрит законопроект о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел.
Фото: vchaspik.ua
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии за основу доработанного в профильном комитете законопроекта 5274-д «О развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел».
Целью является обеспечение правовых механизмов для:
- разведения, охраны и эффективного использования пчел;
- производства, переработки и реализации безопасной и качественной продукции пчеловодства;
- защиты прав и интересов субъектов пчеловодства, внедрения современных технологий и научных достижений;
- обеспечения устойчивого функционирования пчеловодства как важного звена аграрного сектора;
- цифровизации порядка ведения реестровых данных о пасеках и ветеринарно-санитарных паспортов пасек;
- оперативного и своевременного оповещения о применении средств защиты растений или других факторов, которые могут негативно повлиять на благополучие пчел.
Законопроектом предусмотрено достижение следующих целей:
- устойчивого развития пчеловодства, включая поддержку малого и среднего производителя;
- сохранения биологического разнообразия медоносных пчел, с особым акцентом на охрану аборигенных пород, в том числе в условиях проведения научных исследований с соблюдением этических норм;
- внедрения результатов научной, образовательной и информационной работы, которые будут способствовать повышению эффективности и культуры ведения пчеловодства;
- цифровизации отрасли путем применения современных информационных технологий, электронных реестров и цифровых сервисов;
- надлежащего регулирования торговли племенным материалом и продуктами пчеловодства для обеспечения прозрачности и качества;
- создания правовых условий для реализации субъектами отрасли своих прав и выполнения обязанностей с учетом современных стандартов ведения бизнеса;
- повышения стандартов практики пчеловодства, в частности, через стимулирование добровольных объединений пчеловодов и т.д.
Принятие доработанного Комитетом законопроекта позволит:
- цифровизовать Реестр ветеринарно-санитарных паспортов пасек и Реестр пасек;
- урегулировать селекцию и повысить контроль за ввозом других пчел путем применения цифровых средств контроля;
- защитить интересы пчеловодов благодаря четко установленному механизму ответственности за нарушения законодательства в отрасли пчеловодства.
Также предусматривается установление переходного периода в 3 года для адаптации пчеловодов к новым условиям цифровизации отрасли пчеловодства.
Автор: Наталя Мамченко
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