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Комитет рекомендовал парламенту принять закон о защите пчел

18:09, 19 мая 2025
Верховная Рада рассмотрит законопроект о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел.
Комитет рекомендовал парламенту принять закон о защите пчел
Фото: vchaspik.ua
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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии за основу доработанного в профильном комитете законопроекта 5274-д «О развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел».

Целью является обеспечение правовых механизмов для:

  • разведения, охраны и эффективного использования пчел;
  • производства, переработки и реализации безопасной и качественной продукции пчеловодства;
  • защиты прав и интересов субъектов пчеловодства, внедрения современных технологий и научных достижений;
  • обеспечения устойчивого функционирования пчеловодства как важного звена аграрного сектора;
  • цифровизации порядка ведения реестровых данных о пасеках и ветеринарно-санитарных паспортов пасек;
  • оперативного и своевременного оповещения о применении средств защиты растений или других факторов, которые могут негативно повлиять на благополучие пчел.

Законопроектом предусмотрено достижение следующих целей:

  • устойчивого развития пчеловодства, включая поддержку малого и среднего производителя;
  • сохранения биологического разнообразия медоносных пчел, с особым акцентом на охрану аборигенных пород, в том числе в условиях проведения научных исследований с соблюдением этических норм;
  • внедрения результатов научной, образовательной и информационной работы, которые будут способствовать повышению эффективности и культуры ведения пчеловодства;
  • цифровизации отрасли путем применения современных информационных технологий, электронных реестров и цифровых сервисов;
  • надлежащего регулирования торговли племенным материалом и продуктами пчеловодства для обеспечения прозрачности и качества;
  • создания правовых условий для реализации субъектами отрасли своих прав и выполнения обязанностей с учетом современных стандартов ведения бизнеса;
  • повышения стандартов практики пчеловодства, в частности, через стимулирование добровольных объединений пчеловодов и т.д.

Принятие доработанного Комитетом законопроекта позволит:

  • цифровизовать Реестр ветеринарно-санитарных паспортов пасек и Реестр пасек;
  • урегулировать селекцию и повысить контроль за ввозом других пчел путем применения цифровых средств контроля;
  • защитить интересы пчеловодов благодаря четко установленному механизму ответственности за нарушения законодательства в отрасли пчеловодства.

Также предусматривается установление переходного периода в 3 года для адаптации пчеловодов к новым условиям цифровизации отрасли пчеловодства.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон

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Комитет рекомендовал парламенту принять закон о защите пчел

Верховная Рада рассмотрит законопроект о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел.

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