Комитет рекомендовал парламенту принять закон о защите пчел

Верховная Рада рассмотрит законопроект о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел.

Фото: vchaspik.ua

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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии за основу доработанного в профильном комитете законопроекта 5274-д «О развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел».

Целью является обеспечение правовых механизмов для:

разведения, охраны и эффективного использования пчел;

производства, переработки и реализации безопасной и качественной продукции пчеловодства;

защиты прав и интересов субъектов пчеловодства, внедрения современных технологий и научных достижений;

обеспечения устойчивого функционирования пчеловодства как важного звена аграрного сектора;

цифровизации порядка ведения реестровых данных о пасеках и ветеринарно-санитарных паспортов пасек;

оперативного и своевременного оповещения о применении средств защиты растений или других факторов, которые могут негативно повлиять на благополучие пчел.

Законопроектом предусмотрено достижение следующих целей:

устойчивого развития пчеловодства, включая поддержку малого и среднего производителя;

сохранения биологического разнообразия медоносных пчел, с особым акцентом на охрану аборигенных пород, в том числе в условиях проведения научных исследований с соблюдением этических норм;

внедрения результатов научной, образовательной и информационной работы, которые будут способствовать повышению эффективности и культуры ведения пчеловодства;

цифровизации отрасли путем применения современных информационных технологий, электронных реестров и цифровых сервисов;

надлежащего регулирования торговли племенным материалом и продуктами пчеловодства для обеспечения прозрачности и качества;

создания правовых условий для реализации субъектами отрасли своих прав и выполнения обязанностей с учетом современных стандартов ведения бизнеса;

повышения стандартов практики пчеловодства, в частности, через стимулирование добровольных объединений пчеловодов и т.д.

Принятие доработанного Комитетом законопроекта позволит:

цифровизовать Реестр ветеринарно-санитарных паспортов пасек и Реестр пасек;

урегулировать селекцию и повысить контроль за ввозом других пчел путем применения цифровых средств контроля;

защитить интересы пчеловодов благодаря четко установленному механизму ответственности за нарушения законодательства в отрасли пчеловодства.

Также предусматривается установление переходного периода в 3 года для адаптации пчеловодов к новым условиям цифровизации отрасли пчеловодства.

Автор: Наталя Мамченко

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