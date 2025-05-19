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Комітет рекомендував парламенту прийняти закон про захист бджіл

18:09, 19 травня 2025
Верховна Рада розгляне законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл.
Комітет рекомендував парламенту прийняти закон про захист бджіл
Фото: vchaspik.ua
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У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про прийняття за основу доопрацьованого у профільному комітеті законопроекту 5274-д  «Про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл».

Метою є забезпечення правових механізмів для:

  • розведення, охорони та ефективного використання бджіл;
  • виробництва, переробки та реалізації безпечної і якісної продукції бджільництва;
  • захисту прав та інтересів суб’єктів бджільництва, впровадження сучасних технологій та наукових досягнень;
  • забезпечення сталого функціонування бджільництва як важливої ланки аграрного сектору;
  • цифровізації порядків ведення реєстрових даних щодо пасік та ветеринарно-санітарних паспортів пасік;
  • оперативного та своєчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин або інших чинників, які можуть мати негативний вплив на благополуччя бджіл.

Законопроектом передбачено досягнення наступних цілей:

  • сталий розвиток бджільництва, включаючи підтримку малого та середнього виробника;
  • збереження біологічного різноманіття медоносних бджіл, з особливим акцентом на охорону аборигенних порід, у тому числі в умовах проведення наукових досліджень із дотриманням етичних норм;
  • впровадження результатів наукової, освітньої та інформаційної роботи, що сприятимуть підвищенню ефективності та культури ведення бджільництва;
  • цифровізація галузі через застосування сучасних інформаційних технологій, електронних реєстрів та цифрових сервісів;
  • належне регулювання торгівлі племінним матеріалом і продуктами бджільництва для забезпечення прозорості та якості;
  • створення правових умов для реалізації суб’єктами галузі своїх прав та виконання обов’язків, з урахуванням сучасних стандартів ведення бізнесу;
  • підвищення стандартів практики бджільництва, зокрема через стимулювання добровільних об’єднань пасічників тощо.

Прийняття доопрацьованого Комітетом законопроекту дозволить:

  • цифровізувати Реєстр ветеринарно-санітарних паспортів пасік та Реєстр пасік;
  • унормувати селекції та підвищити контроль за ввезенням інших бджіл шляхом застосування цифрових засобів контролю;
  • захистити інтереси бджолярів завдяки чітко встановленому механізму відповідальності за порушення законодавства у галузі бджільництва.

Також передбачається встановлення перехідного періоду в 3 роки для адаптації пасічників (бджолярів) до нових умов цифровізації галузі бджільництва.

Автор: Наталя Мамченко

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