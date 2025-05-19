Комітет рекомендував парламенту прийняти закон про захист бджіл

18:09, 19 травня 2025
Верховна Рада розгляне законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл.
Фото: vchaspik.ua
У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про прийняття за основу доопрацьованого у профільному комітеті законопроекту 5274-д «Про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл».
Метою є забезпечення правових механізмів для:
- розведення, охорони та ефективного використання бджіл;
- виробництва, переробки та реалізації безпечної і якісної продукції бджільництва;
- захисту прав та інтересів суб’єктів бджільництва, впровадження сучасних технологій та наукових досягнень;
- забезпечення сталого функціонування бджільництва як важливої ланки аграрного сектору;
- цифровізації порядків ведення реєстрових даних щодо пасік та ветеринарно-санітарних паспортів пасік;
- оперативного та своєчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин або інших чинників, які можуть мати негативний вплив на благополуччя бджіл.
Законопроектом передбачено досягнення наступних цілей:
- сталий розвиток бджільництва, включаючи підтримку малого та середнього виробника;
- збереження біологічного різноманіття медоносних бджіл, з особливим акцентом на охорону аборигенних порід, у тому числі в умовах проведення наукових досліджень із дотриманням етичних норм;
- впровадження результатів наукової, освітньої та інформаційної роботи, що сприятимуть підвищенню ефективності та культури ведення бджільництва;
- цифровізація галузі через застосування сучасних інформаційних технологій, електронних реєстрів та цифрових сервісів;
- належне регулювання торгівлі племінним матеріалом і продуктами бджільництва для забезпечення прозорості та якості;
- створення правових умов для реалізації суб’єктами галузі своїх прав та виконання обов’язків, з урахуванням сучасних стандартів ведення бізнесу;
- підвищення стандартів практики бджільництва, зокрема через стимулювання добровільних об’єднань пасічників тощо.
Прийняття доопрацьованого Комітетом законопроекту дозволить:
- цифровізувати Реєстр ветеринарно-санітарних паспортів пасік та Реєстр пасік;
- унормувати селекції та підвищити контроль за ввезенням інших бджіл шляхом застосування цифрових засобів контролю;
- захистити інтереси бджолярів завдяки чітко встановленому механізму відповідальності за порушення законодавства у галузі бджільництва.
Також передбачається встановлення перехідного періоду в 3 роки для адаптації пасічників (бджолярів) до нових умов цифровізації галузі бджільництва.
Автор: Наталя Мамченко
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