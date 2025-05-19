Комітет рекомендував парламенту прийняти закон про захист бджіл

Верховна Рада розгляне законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл.

Фото: vchaspik.ua

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У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про прийняття за основу доопрацьованого у профільному комітеті законопроекту 5274-д «Про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл».

Метою є забезпечення правових механізмів для:

розведення, охорони та ефективного використання бджіл;

виробництва, переробки та реалізації безпечної і якісної продукції бджільництва;

захисту прав та інтересів суб’єктів бджільництва, впровадження сучасних технологій та наукових досягнень;

забезпечення сталого функціонування бджільництва як важливої ланки аграрного сектору;

цифровізації порядків ведення реєстрових даних щодо пасік та ветеринарно-санітарних паспортів пасік;

оперативного та своєчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин або інших чинників, які можуть мати негативний вплив на благополуччя бджіл.

Законопроектом передбачено досягнення наступних цілей:

сталий розвиток бджільництва, включаючи підтримку малого та середнього виробника;

збереження біологічного різноманіття медоносних бджіл, з особливим акцентом на охорону аборигенних порід, у тому числі в умовах проведення наукових досліджень із дотриманням етичних норм;

впровадження результатів наукової, освітньої та інформаційної роботи, що сприятимуть підвищенню ефективності та культури ведення бджільництва;

цифровізація галузі через застосування сучасних інформаційних технологій, електронних реєстрів та цифрових сервісів;

належне регулювання торгівлі племінним матеріалом і продуктами бджільництва для забезпечення прозорості та якості;

створення правових умов для реалізації суб’єктами галузі своїх прав та виконання обов’язків, з урахуванням сучасних стандартів ведення бізнесу;

підвищення стандартів практики бджільництва, зокрема через стимулювання добровільних об’єднань пасічників тощо.

Прийняття доопрацьованого Комітетом законопроекту дозволить:

цифровізувати Реєстр ветеринарно-санітарних паспортів пасік та Реєстр пасік;

унормувати селекції та підвищити контроль за ввезенням інших бджіл шляхом застосування цифрових засобів контролю;

захистити інтереси бджолярів завдяки чітко встановленому механізму відповідальності за порушення законодавства у галузі бджільництва.

Також передбачається встановлення перехідного періоду в 3 роки для адаптації пасічників (бджолярів) до нових умов цифровізації галузі бджільництва.

Автор: Наталя Мамченко

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