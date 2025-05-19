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Віце-президент США Ді Венс розповів, про що Трамп буде говорити з Путіним

18:00, 19 травня 2025
Джей Ді Венс заявив, що США не зможуть безкінечно намагатися зупинити війну РФ проти України.
Віце-президент США Ді Венс розповів, про що Трамп буде говорити з Путіним
Фото: Getty Images
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про наявність глибокої недовіри між Росією та Заходом, а також про те, що без готовності обох сторін до конструктивного діалогу просування вперед неможливе.

«Ми мали б рухатися далі, попри помилки минулого. Але для цього потрібна воля з обох сторін», — сказав Венс. За його словами, Сполучені Штати не дозволять собі нескінченно підтримувати мирні ініціативи, якщо Москва не продемонструє готовності зупинити кровопролиття.

«Якщо Росія не готова — то зрештою ми скажемо: «Це не наша війна. Це війна Байдена і Путіна. Ми намагались її зупинити, але якщо не вийде — більше не будемо цього робити», — попередив віцепрезидент.

Водночас Венс визнав, що поточні переговори зайшли в глухий кут. «Я думаю, що Трамп скаже Путіну: «Я думаю, що Трамп скаже Путіну: «Подивіться, ви серйозно? Ви реально налаштовані на це?», — зазначив він, маючи на увазі заплановану розмову Дональда Трампа з Путіним.

За словами Венса, американська сторона завжди пропонувала Москві те саме: «є багато, економічних переваг від покращення відносин між росією та рештою світу. Але ти не отримаєш цих вигод, якщо продовжиш вбивати. Якщо готовий зупинити кровопролиття — США готові бути партнером заради миру».

Віцепрезидент наголосив, що ця пропозиція стосується не лише Росії, але й України, а також інших країн, де досі тривають гарячі конфлікти. «Ми запропонували і Росії, і Україні, і, якщо чесно, ще низці країн у гарячих точках по всьому світу», — підкреслив він, закликавши сторони нарешті діяти не на основі взаємних звинувачень, а на принципах взаємної вигоди та безпеки.

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США путін Дональд Трамп війна

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