Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за зусилля щодо припинення вогню в Україні

Європа пообіцяла посилити санкції проти Росії після розмови Трампа і Путіна.

Фото: AP Photo

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Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала президентові США Дональду Трампу за його ініціативу у врегулюванні війни в Україні.

«Я хочу подякувати президенту Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на припинення вогню в Україні. Важливо, щоб США залишалися залученими», — заявила вона, цитує Clash Report.

Крім того, ЄС збирається посилити санкції проти Росії після розмови Трампа і Путіна, заявляють у Берліні, як цитує уряд Німеччини Clash Report

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп оприлюднив своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Він заявив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

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