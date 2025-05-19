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Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за зусилля щодо припинення вогню в Україні

21:27, 19 травня 2025
Європа пообіцяла посилити санкції проти Росії після розмови Трампа і Путіна.
Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за зусилля щодо припинення вогню в Україні
Фото: AP Photo
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Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала президентові США Дональду Трампу за його ініціативу у врегулюванні війни в Україні.

«Я хочу подякувати президенту Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на припинення вогню в Україні. Важливо, щоб США залишалися залученими», — заявила вона, цитує Clash Report.

Крім того, ЄС збирається посилити санкції проти Росії після розмови Трампа і Путіна, заявляють у Берліні, як цитує уряд Німеччини Clash Report

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп оприлюднив своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Він заявив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

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США росія Європа Дональд Трамп війна Єврокомісія

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