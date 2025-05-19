Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Трампа за усилия по прекращению огня в Украине

Европа пообещала усилить санкции против России после разговора Трампа и Путина.

Фото: AP Photo

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Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила президента США Дональда Трампа за его инициативу в урегулировании войны в Украине.

«Я хочу поблагодарить президента Трампа за его неутомимые усилия, направленные на прекращение огня в Украине. Важно, чтобы США оставались вовлеченными», - заявила она, цитирует Clash Report.

Кроме того, ЕС собирается усилить санкции против России после разговора Трампа и Путина, заявляют в Берлине, как цитирует правительство Германии Clash Report

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп обнародовал свое видение результатов телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Он заявил, что стремится к скорейшему прекращению боевых действий.

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