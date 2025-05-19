Розмова Трампа з Путіним завершилася – обговорювали можливий меморандум між РФ та Україною

Йшлося про умови припинення вогню та можливий меморандум між Україною та РФ

Фото: media.newyorker

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Телефонна розмова між Президентом США Дональдом Трампом та Путіним завершилася.

Білий дім чи сам Дональд Трамп поки не опублікували деталі розмови. Раніше повідомлялося, що Трамп проведе ще одну розмову з Президентом Володимиром Зеленським.

В той же час Путін заявив, що Дональд Трамп висловив свою позицію стосовно перемир’я та завершення бойових дій.

Йшлося про подальшу роботу над меморандумом стосовно майбутнього можливого мирного договору. У разі досягнення відповідних домовленостей можливе припинення вогню. Втім, Путін знов заявив про необхідність «усунення першопричин» без конкретизації, про що саме йде мова.

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