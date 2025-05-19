Розмова Трампа з Путіним завершилася – обговорювали можливий меморандум між РФ та Україною

Телефонна розмова між Президентом США Дональдом Трампом та Путіним завершилася.
Білий дім чи сам Дональд Трамп поки не опублікували деталі розмови. Раніше повідомлялося, що Трамп проведе ще одну розмову з Президентом Володимиром Зеленським.
В той же час Путін заявив, що Дональд Трамп висловив свою позицію стосовно перемир’я та завершення бойових дій.
Йшлося про подальшу роботу над меморандумом стосовно майбутнього можливого мирного договору. У разі досягнення відповідних домовленостей можливе припинення вогню. Втім, Путін знов заявив про необхідність «усунення першопричин» без конкретизації, про що саме йде мова.
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