Разговор Трампа с Путиным завершился – обсуждали возможный меморандум между РФ и Украиной

Речь шла об условиях прекращения огня и возможном меморандуме между Украиной и РФ.

Фото: media.newyorker

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Путиным завершился.

Белый дом или сам Дональд Трамп пока не опубликовали детали разговора. Ранее сообщалось, что Трамп проведет еще один разговор с Президентом Владимиром Зеленским.

В то же время Путин заявил, что Дональд Трамп выразил свою позицию относительно перемирия и завершения боевых действий.

Речь шла о дальнейшей работе над меморандумом относительно будущего возможного мирного договора. В случае достижения соответствующих договоренностей возможно прекращение огня. Однако Путин вновь заявил о необходимости «устранения первопричин» без конкретизации, о чем именно идет речь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.