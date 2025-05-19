В Резерв+ оновлено сертифікат безпеки – стара версія більше не працює

Міноборони закликає користувачів встановити останню версію.

Фото: mod.gov.ua

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У новому релізі 1.6.1 мобільного застосунку «Резерв+» оновлено сертифікат безпеки, що підвищує захищеність та надійність сервісу. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві наголошують, що для продовження стабільного користування військово-обліковими документами та іншими функціями додатку необхідно оновити «Резерв+» до актуальної версії. Зокрема, у версії 1.6.0 при спробі авторизації з’являтиметься попередження з вимогою встановити оновлення, а в ще старіших версіях застосунок узагалі перестане працювати — користувачі бачитимуть повідомлення про технічну помилку.

Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.

Також у Міноборони рекомендують увімкнути автоматичне оновлення «Резерв+», щоб завжди мати найновішу версію. Це можна зробити так:

Для iOS: Параметри – Програми – Резерв+ – Увімкнути фонове оновлення.

Для Android: Відкрити «Резерв+» у Google Play – Три крапки у правому верхньому куті – Обрати «Автооновлення».

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