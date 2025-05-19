В Резерв+ обновлен сертификат безопасности – старая версия больше не работает

Минобороны призывает пользователей установить последнюю версию.

Фото: mod.gov.ua

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В новом релизе 1.6.1 мобильного приложения «Резерв+» обновлен сертификат безопасности, что повышает защищенность и надежность сервиса. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что для продолжения стабильного пользования военно-учетными документами и другими функциями приложения необходимо обновить «Резерв+» до актуальной версии. В частности, в версии 1.6.0 при попытке авторизации будет появляться предупреждение с требованием установить обновление, а в еще более старых версиях приложение вообще перестанет работать - пользователи будут видеть сообщение о технической ошибке.

Обновить приложение можно в App Store и Google Play.

Также в Минобороны рекомендуют включить автоматическое обновление «Резерв+», чтобы всегда иметь самую новую версию. Это можно сделать так:

Для iOS: Параметры - Программы - Резерв+ - Включить фоновое обновление.

Для Android: Открыть «Резерв+» в Google Play - Три точки в правом верхнем углу - Выбрать «Автообновление».

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