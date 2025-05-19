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У Британії затримали третього підозрюваного у підпалі будинку прем’єра Стармера

20:25, 19 травня 2025
У Челсі спіймали нового підозрюваного у спробі підпалу резиденції Кіра Стармера.
У Британії затримали третього підозрюваного у підпалі будинку прем’єра Стармера
Фото: Sky News
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У Великій Британії затримали ще одного підозрюваного у справі про підпал будинку прем’єр-міністра Кіра Стармера. Про це повідомляє поліція Лондона, передає Sky News.

За даними правоохоронців, 34-річного чоловіка затримали сьогодні вранці в районі Челсі на заході Лондона. Йому інкримінують змову з метою вчинення підпалу з наміром поставити під загрозу життя.

Ім’я затриманого поліція наразі не розголошує. Це вже третя особа, яка потрапила під підозру у цій справі. Розслідування триває.

Раніше стало відомо, що у приватному помешканні премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, розташованому в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона, трапилася пожежа. Поліція розслідує інцидент після того, як два об'єкти нерухомості, пов'язані з Кіром Стармером, були пошкоджені.

13 травня поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка.

18 травня в аеропорту Лутон затримали 26-річного чоловіка у справі про підпал двох об'єктів нерухомості та автомобіля, пов'язаних із прем'єр-міністром Кіром Стармером.

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Велика Британія Стармер

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