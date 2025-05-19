В Британии задержали третьего подозреваемого в поджоге дома премьера Стармера

В Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о поджоге дома премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает полиция Лондона, передает Sky News.
По данным правоохранителей, 34-летнего мужчину задержали сегодня утром в районе Челси на западе Лондона. Ему инкриминируют заговор с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь.
Имя задержанного полиция пока не разглашает. Это уже третий человек, который попал под подозрение по этому делу. Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что в частной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, расположенной в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, произошел пожар. Полиция расследует инцидент после того, как два объекта недвижимости, связанные с Киром Стармером, были повреждены.
13 мая полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины.
18 мая в аэропорту Лутон задержали 26-летнего мужчину по делу о поджоге двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером.
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