В Британии задержали третьего подозреваемого в поджоге дома премьера Стармера

В Челси поймали нового подозреваемого в попытке поджога резиденции Кира Стармера.

Фото: Sky News

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В Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о поджоге дома премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает полиция Лондона, передает Sky News.

По данным правоохранителей, 34-летнего мужчину задержали сегодня утром в районе Челси на западе Лондона. Ему инкриминируют заговор с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь.

Имя задержанного полиция пока не разглашает. Это уже третий человек, который попал под подозрение по этому делу. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в частной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, расположенной в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, произошел пожар. Полиция расследует инцидент после того, как два объекта недвижимости, связанные с Киром Стармером, были повреждены.

13 мая полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины.

18 мая в аэропорту Лутон задержали 26-летнего мужчину по делу о поджоге двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером.

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