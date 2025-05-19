Практика судов
  1. В мире

В Британии задержали третьего подозреваемого в поджоге дома премьера Стармера

20:25, 19 мая 2025
В Челси поймали нового подозреваемого в попытке поджога резиденции Кира Стармера.
В Британии задержали третьего подозреваемого в поджоге дома премьера Стармера
Фото: Sky News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о поджоге дома премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает полиция Лондона, передает Sky News.

По данным правоохранителей, 34-летнего мужчину задержали сегодня утром в районе Челси на западе Лондона. Ему инкриминируют заговор с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь.

Имя задержанного полиция пока не разглашает. Это уже третий человек, который попал под подозрение по этому делу. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в частной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, расположенной в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, произошел пожар. Полиция расследует инцидент после того, как два объекта недвижимости, связанные с Киром Стармером, были повреждены.

13 мая полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины.

18 мая в аэропорту Лутон задержали 26-летнего мужчину по делу о поджоге двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания Стармер

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал парламенту принять закон о защите пчел

Верховная Рада рассмотрит законопроект о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел.

Катерина Черногоренко заявила, что год работы Резерв+ доказал, что приложение позволило сэкономить «тысячи часов и нервов»

Сегодня трудно представить, как миллионы украинцев могли бы обновить данные, не стоя в очередях, не парализуя ТЦК – Черногоренко о годе работы Резерв+.

Апелляционную жалобу Владимира Луганского Апелляционная палата ВАКС рассмотрит 21 мая или уже в июле

А ВККС 11 июня рассмотрит заключение комиссии с участием членов ВККС и общественности, которое может иметь последствия для Владимира Луганского.

Ограниченно годные, которые обратились в ТЦК с заявлением об отсрочке, будут направлены на ВЛК до решения комиссии

Военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными или временно негодными, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности.

Верховный Суд отменил решение апелляционного суда из-за немотивированности выводов относительно принадлежности объекта к культурному наследию

Иск прокурора был мотивирован тем, что ответчик, приобретя в собственность этот объект, не предпринял действий для заключения охранного договора, чем нарушил требования законодательства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді