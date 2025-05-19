Суд ухвалив стягнути з РФ 14 млн гривень матеріальних збитків за знищення майна підприємства в Сумах

Господарський суд Сумської області зобов’язав Росію відшкодувати збитки сумській м’ясній компанії.

Фото: Господарський суд Сумської області

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ТОВ «Сумська індустріальна м’ясна компанія» подала позов до Господарського суду Сумської області з вимогою стягнути з РФ понад 13,9 мільйона гривень як відшкодування майнових збитків, завданих внаслідок військової агресії. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що факт пошкодження майна позивача внаслідок влучання вибухового пристрою військового призначення збройних сил РФ у нерухоме та рухоме майно позивача підтверджується наявними в матеріалах справи доказами.

Суд дійшов висновку, що майно позивача за всіх розумних обставин не могло бути використано для військових цілей. Відтак, дії відповідача щодо нанесення удару вибуховим пристроєм військового призначення були вчинені всупереч законам і звичаям війни, а отже, РФ несе повну відповідальність як за відповідний удар, так і за спричинені ним наслідки, у тому числі і за шкоду, заподіяну майну позивача.

За наслідками розгляду судом першої інстанції, рішенням від 28 квітня 2025 року, позовні вимоги визнано правомірними, обґрунтованими та задоволено в повному обсязі.

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