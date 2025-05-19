Суд принял взыскать с РФ 14 млн гривен материального ущерба за уничтожение имущества предприятия в Сумах

Хозяйственный суд Сумской области обязал Россию возместить ущерб сумской мясной компании.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ООО «Сумская индустриальная мясная компания» подала иск в Хозяйственный суд Сумской области с требованием взыскать с Российской Федерации более 13,9 миллиона гривен в качестве компенсации имущественного ущерба, причинённого вследствие военной агрессии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Указывается, что факт повреждения имущества истца в результате попадания взрывного устройства военного назначения вооружённых сил РФ в недвижимое и движимое имущество истца подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

Суд пришёл к выводу, что имущество истца при любых разумных обстоятельствах не могло быть использовано в военных целях. Следовательно, действия ответчика по нанесению удара взрывным устройством военного назначения были совершены вопреки законам и обычаям войны, а значит, РФ несёт полную ответственность как за сам удар, так и за вызванные им последствия, в том числе за ущерб, нанесённый имуществу истца.

По результатам рассмотрения судом первой инстанции, решением от 28 апреля 2025 года исковые требования признаны правомерными, обоснованными и удовлетворены в полном объёме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.