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П'єрпаоло Піччолі став новим креативним директором Balenciaga

19:27, 19 травня 2025
Після Демни Гвасалії новим креативним директором бренду Balenciaga стане колишній директор Valentino П'єрпаоло Піччолі.
П'єрпаоло Піччолі став новим креативним директором Balenciaga
Фото: ТСН
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Група Kering підтвердила призначення П’єрпаоло Піччолі на посаду креативного директора Balenciaga. Піччолі, який до 2024 року понад шість років обіймав роль креативного директора Valentino, відповідатиме за жіночий та чоловічий одяг, аксесуари і кутюр легендарного модного дому. Про це пише The New York Times.

Він змінить на цій посаді Демну, який, відомий лише за одним ім’ям, керував Balenciaga з 2015 року та перетворив бренд на провокативний символ сучасної культури. Раніше цього року Демна оголосив про перехід до Gucci, що також належить Kering.

П’єрпаоло вважається одним із найромантичніших дизайнерів сучасності, — зазначила Франческа Беллеттіні, заступниця генерального директора Kering.

57-річний італієць назвав своє рішення приєднатися до Balenciaga «природним». «Я не хочу заперечувати минуле, — сказав він. — Я хочу його прийняти, щоби побудувати нове майбутнє. Будинок — це не одна людина, а багато людей. І я хочу змінювати правила зсередини — показати інше обличчя моди, дизайнерів і креативних директорів, де є взаємна повага».

Свою першу колекцію для Balenciaga Піччолі представить у жовтні під час Парижського тижня моди. Він також планує зберегти спадщину попередників — від засновника Крістобаля Баленсіаґи до Демни, Ніколя Жеск’єру та Александра Ванга — і вибудувати модель «передачі естафети», коли один дизайнер збагачує дух дому для наступника, а не просто «перезапускає» його.

Піччолі вже спілкувався з Демною і навіть відвідував його покази кутюру. До липня вони працюватимуть пліч-о-пліч, доки Демна не проведе свій останній показ. З Рима Піччолі переїде до Парижа, щоб очолити студію, де передаватиме власне бачення краси та інновацій.

«Ми — дизайнери, а не куратори, — сказав він. — Щоб інтерпретувати Дім, потрібно вловити його дух, а не просто діставати архіви. Ми повинні бути свідками свого часу і транслювати наше бачення краси через нього».

Насамперед Піччолі відомий своєю увагою до людської праці: після кожного показу він виводить на сцену швачок і кравців свого ательє, підкреслюючи «унікальність і турботу», втілені в кутюрі. Він також наголошує на гуманній фазі моди, де замість ери планів і стратегії головує взаємоповага й колективність.

У жовтні світ побачить, чи поєднаються романтичне й утопічне бачення Піччолі з авангардним духом Balenciaga, і чи зможе новий креативний директор повернути дому стабільність та новий творчий поштовх після непростого року для Kering.

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Італія

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