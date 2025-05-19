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Пьерпаоло Пиччоли стал новым креативным директором Balenciaga

19:27, 19 мая 2025
После Демны Гвасалии новым креативным директором бренда Balenciaga станет бывший директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли.
Пьерпаоло Пиччоли стал новым креативным директором Balenciaga
Фото: ТСН
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Группа Kering подтвердила назначение Пьерпаоло Пиччоли на должность креативного директора Balenciaga. Пиччоли, который до 2024 года более шести лет занимал роль креативного директора Valentino, будет отвечать за женскую и мужскую одежду, аксессуары и кутюр легендарного модного дома. Об этом пишет The New York Times.

Он сменит на этом посту Демну, который, известный лишь по одному имени, руководил Balenciaga с 2015 года и превратил бренд в провокационный символ современной культуры. Ранее в этом году Демна объявил о переходе в Gucci, который также принадлежит Kering.

Пьерпаоло считается одним из самых романтичных дизайнеров современности, - отметила Франческа Беллеттини, заместитель генерального директора Kering.

57-летний итальянец назвал свое решение присоединиться к Balenciaga «естественным». «Я не хочу отрицать прошлое, - сказал он, - Я хочу его принять, чтобы построить новое будущее. Дом - это не один человек, а много людей. И я хочу менять правила изнутри - показать другое лицо моды, дизайнеров и креативных директоров, где есть взаимное уважение».

Свою первую коллекцию для Balenciaga Пиччоли представит в октябре во время Парижской недели моды. Он также планирует сохранить наследие предшественников - от основателя Кристобаля Баленсиаги до Демны, Николя Жескьера и Александра Ванга - и выстроить модель «передачи эстафеты», когда один дизайнер обогащает дух дома для преемника, а не просто «перезапускает» его.

Пиччоли уже общался с Демной и даже посещал его показы кутюра. До июля они будут работать бок о бок, пока Демна не проведет свой последний показ. Из Рима Пиччоли переедет в Париж, чтобы возглавить студию, где будет передавать собственное видение красоты и инноваций.

«Мы - дизайнеры, а не кураторы, - сказал он, - Чтобы интерпретировать Дом, нужно уловить его дух, а не просто доставать архивы. Мы должны быть свидетелями своего времени и транслировать наше видение красоты через него».

Прежде всего Пиччоли известен своим вниманием к человеческому труду: после каждого показа он выводит на сцену швей и портных своего ателье, подчеркивая «уникальность и заботу», воплощенные в кутюре. Он также подчеркивает гуманную фазу моды, где вместо эры планов и стратегии главенствует взаимоуважение и коллективность.

В октябре мир увидит, соединятся ли романтическое и утопическое видение Пиччоли с авангардным духом Balenciaga, и сможет ли новый креативный директор вернуть дому стабильность и новый творческий толчок после непростого года для Kering.

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Италия

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