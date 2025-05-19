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Анна Фурман назначена новым гендиректором Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр»

19:13, 19 мая 2025
Ранее операционный директор центра, Анна Фурман, руководила инициативой «Имена», в рамках которой восстановлено 29 600 имен убитых в Бабьем Яру.
Анна Фурман назначена новым гендиректором Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр»
Фото: Facebook / Anna Furman
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Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» возглавила Анна Фурман. О ее назначении сообщили в пресс-службе центра.

«Для меня это большая честь и ответственность, но одновременно - естественное продолжение пути, который я выбрала шесть лет назад. Бабий Яр - это пространство честных и важных смыслов, где память оживает через искусство, истории, факты и человеческое участие. Вместе с командой мы будем заботиться о месте и искать новые способы донесения прошлого на языке, понятном сегодня в условиях войны», - отметила Фурман.

До нового назначения Анна Фурман занимала должность операционного директора центра, отвечая за реализацию стратегических направлений. В частности, она руководила инициативой «Имена», в рамках которой уже восстановлено 29 600 имен жертв, убитых в Бабьем Яру. Также координировала программу оцифровки архивов и развитие международного сотрудничества.

На должности генерального директора Анна Фурман сосредоточится на продолжении ключевых проектов. Среди приоритетов - сохранение территории Бабьего Яра и объектов памяти, исследование трагедии Холокоста, установление имен расстрелянных, цифровизация исторических материалов и развитие образовательных программ.

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» - неправительственная благотворительная организация, основанная в 2016 году, цель которой - почтение памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

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