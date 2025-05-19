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Анну Фурман призначено новою гендиректоркою Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

19:13, 19 травня 2025
Раніше операційна директорка центру, Анна Фурман, керувала ініціативою «Імена», у межах якої відновлено 29 600 імен убитих у Бабиному Яру.
Анну Фурман призначено новою гендиректоркою Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»
Фото: Facebook / Anna Furman
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Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» очолила Анна Фурман. Про її призначення повідомили в пресслужбі центру.

«Для мене це велика честь і відповідальність, але водночас — природне продовження шляху, який я обрала шість років тому. Бабин Яр — це простір чесних і важливих сенсів, де памʼять оживає через мистецтво, історії, факти й людську участь. Разом із командою ми будемо дбати про місце та шукати нові способи донесення минулого мовою, зрозумілою сьогодні в умовах війни», — зазначила Фурман.

До нового призначення Анна Фурман обіймала посаду операційної директорки центру, відповідаючи за реалізацію стратегічних напрямів. Зокрема, вона керувала ініціативою «Імена», у межах якої вже відновлено 29 600 імен жертв, убитих у Бабиному Яру. Також координувала програму оцифрування архівів і розвиток міжнародної співпраці.

На посаді генеральної директорки Анна Фурман зосередиться на продовженні ключових проєктів. Серед пріоритетів — збереження території Бабиного Яру та об'єктів пам’яті, дослідження трагедії Голокосту, встановлення імен розстріляних, цифровізація історичних матеріалів і розвиток освітніх програм.

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» — неурядова благодійна організація, заснована у 2016 році, мета якої — вшанування памʼяті жертв трагедії Бабиного Яру та сприяння гуманізації людства через збереження та осмислення історії Голокосту.

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