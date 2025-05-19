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Стало відомо, коли новообраний президент Румунії Нікушор Дан складе присягу

20:43, 19 травня 2025
Інавгурація президента Румунії вже за тиждень.
Стало відомо, коли новообраний президент Румунії Нікушор Дан складе присягу
Фото: Getty Images
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Новообраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що може офіційно вступити на посаду вже наступного понеділка, 26 травня. Про це він повідомив в ефірі телеканалу B1, передає агентство Agerpres.

За його словами, у четвер Конституційний суд Румунії має затвердити результати президентських виборів, якщо не виникне надзвичайних обставин. «А присяга буде складена перед парламентом, найімовірніше, у понеділок (26 травня. – Ред.) опівдні», — зазначив Дан.

Також новообраний президент пообіцяв розібратися в ситуації довкола виборів 2024 року, які раніше скасували через підозри в іноземному втручанні. «Як президент, я спробую з'ясувати, хто несе відповідальність за те, що сталося на виборах у листопаді», — заявив він.

Нікушор Дан, чинний мер Бухареста та проєвропейський політик, здобув перемогу на виборах, отримавши 53,60% голосів після підрахунку всіх бюлетенів.

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президент Румунія

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