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Стало известно, когда новоизбранный президент Румынии Никушор Дан примет присягу

20:43, 19 мая 2025
Инаугурация президента Румынии уже через неделю.
Стало известно, когда новоизбранный президент Румынии Никушор Дан примет присягу
Фото: Getty Images
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Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что может официально вступить в должность уже в следующий понедельник, 26 мая. Об этом он сообщил в эфире телеканала B1, передает агентство Agerpres.

По его словам, в четверг Конституционный суд Румынии должен утвердить результаты президентских выборов, если не возникнет чрезвычайных обстоятельств. «А присяга будет принесена перед парламентом, скорее всего, в понедельник (26 мая. - Ред.) в полдень», - отметил Дан.

Также новоизбранный президент пообещал разобраться в ситуации вокруг выборов 2024 года, которые ранее отменили из-за подозрений в иностранном вмешательстве. «Как президент, я попытаюсь выяснить, кто несет ответственность за то, что произошло на выборах в ноябре», - заявил он.

Никушор Дан, действующий мэр Бухареста и проевропейский политик, одержал победу на выборах, получив 53,60% голосов после подсчета всех бюллетеней.

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президент Румыния

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