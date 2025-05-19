Практика судов
  1. В мире

Вице-президент США Ди Вэнс рассказал, о чем Трамп будет говорить с Путиным

18:00, 19 мая 2025
Джей Ди Вэнс заявил, что США не смогут бесконечно пытаться остановить войну РФ против Украины.
Вице-президент США Ди Вэнс рассказал, о чем Трамп будет говорить с Путиным
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о наличии глубокого недоверия между Россией и Западом, а также о том, что без готовности обеих сторон к конструктивному диалогу продвижение вперед невозможно.

«Мы должны двигаться дальше, несмотря на ошибки прошлого. Но для этого нужна воля с обеих сторон», - сказал Вэнс. По его словам, Соединенные Штаты не позволят себе бесконечно поддерживать мирные инициативы, если Москва не продемонстрирует готовности остановить кровопролитие.

«Если Россия не готова - то в конце концов мы скажем: «Это не наша война. Это война Байдена и Путина. Мы пытались ее остановить, но если не получится - больше не будем этого делать», - предупредил вице-президент.

В то же время Вэнс признал, что текущие переговоры зашли в тупик. «Я думаю, что Трамп скажет Путину: «Я думаю, что Трамп скажет Путину: «Посмотрите, вы серьезно? Вы реально настроены на это?», - отметил он, имея в виду запланированный разговор Дональда Трампа с Путиным.

По словам Вэнса, американская сторона всегда предлагала Москве то же самое: «есть много, экономических преимуществ от улучшения отношений между Россией и остальным миром. Но ты не получишь этих выгод, если продолжишь убивать. Если готов остановить кровопролитие - США готовы быть партнером ради мира».

Вице-президент подчеркнул, что это предложение касается не только России, но и Украины, а также других стран, где до сих пор продолжаются горячие конфликты. «Мы предложили и России, и Украине, и, если честно, еще ряду стран в горячих точках по всему миру», - подчеркнул он, призвав стороны наконец действовать не на основе взаимных обвинений, а на принципах взаимной выгоды и безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США путин Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал парламенту принять закон о защите пчел

Верховная Рада рассмотрит законопроект о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел.

Катерина Черногоренко заявила, что год работы Резерв+ доказал, что приложение позволило сэкономить «тысячи часов и нервов»

Сегодня трудно представить, как миллионы украинцев могли бы обновить данные, не стоя в очередях, не парализуя ТЦК – Черногоренко о годе работы Резерв+.

Апелляционную жалобу Владимира Луганского Апелляционная палата ВАКС рассмотрит 21 мая или уже в июле

А ВККС 11 июня рассмотрит заключение комиссии с участием членов ВККС и общественности, которое может иметь последствия для Владимира Луганского.

Ограниченно годные, которые обратились в ТЦК с заявлением об отсрочке, будут направлены на ВЛК до решения комиссии

Военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными или временно негодными, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности.

Верховный Суд отменил решение апелляционного суда из-за немотивированности выводов относительно принадлежности объекта к культурному наследию

Иск прокурора был мотивирован тем, что ответчик, приобретя в собственность этот объект, не предпринял действий для заключения охранного договора, чем нарушил требования законодательства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді