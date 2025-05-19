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МОН предлагает изменить правила дистанционного обучения – стартовало общественное обсуждение

18:36, 19 мая 2025
МОН выносит на обсуждение изменения в условия дистанционного обучения в школах во время военного положения – меньше учеников – больше гибкости.
МОН предлагает изменить правила дистанционного обучения – стартовало общественное обсуждение
Фото: ugi.edu.ua
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Министерство образования и науки Украины объявило о начале общественного обсуждения новых изменений в порядок и условия получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения. Изменения касаются, в частности, правил организации дистанционного обучения и предусматривают гибкую корректировку минимального количества учеников в дистанционных классах.

Согласно проекту дополнений к положению о дистанционной форме получения полного общего среднего образования (рег. № 1115), учредитель заведения может уменьшать минимальную наполняемость дистанционного класса - сейчас это 20 учеников. В школах, расположенных в городах, ее разрешается снижать не более чем на 25%, а в заведениях в селах и поселках - не более чем на 50%.

Кроме того, в проекте изменений в порядок и условия получения общего среднего образования (рег. № 1112) содержатся нормы, регламентирующие возможность организовывать дистанционные классы при отсутствии нужного количества групп определенных лет обучения. Если школа не может сформировать дистанционные классы для более чем двух лет, за исключением 10-11 (12) классов, она не обязана переводить учеников на онлайн-формат.

Добавим, что приказом МОН № 1112 был утвержден действующий порядок и условия получения общего среднего образования в условиях военного положения, которым заменен предыдущий приказ № 850. Согласно этому документу, возвращение к очной или смешанной форме обучения возможно только при наличии в заведении укрытия или поблизости - не дальше чем в 500 метрах, соответствующего материально-технического обеспечения и, для определенных областей на линии соприкосновения (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская), отдельного решения областного совета обороны или распоряжения председателя областной военной администрации.

В то же время дистанционные школы и классы будут работать в дальнейшем: при условии, что школа не соответствует критериям очного обучения, ее руководство может выбирать дистанционную форму согласно положению о дистанционном образовании. Для этого заведение должно обеспечить хотя бы один класс на параллели для всех лет обучения - от 1 до 9 или от 5 до 11 класса (или от 8 до 11 для лицеев).

В МОН подчеркивают, что эти изменения направлены на то, чтобы в условиях военного положения сохранить доступ детей к полноценному образованию, уменьшить административную нагрузку на школы в малокомплектных населенных пунктах и обеспечить гибкость при организации учебного процесса.

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 30 июня. Все заинтересованные могут предоставлять свои предложения и замечания через электронную платформу МОН. После учета полученных замечаний ожидается окончательное утверждение новых норм.

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МОН Украины обучение образование

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