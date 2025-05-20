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ФЛП и изменение личных данных: подавать ли новое заявление на единый налог

07:36, 20 мая 2025
Ответственность за неподачу ФЛП – плательщиком единого налога заявления в случае изменения фамилии, имени, отчества и/или изменения места осуществления хозяйственной деятельности НКУ не предусмотрена.
ФЛП и изменение личных данных: подавать ли новое заявление на единый налог
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, нужно ли подавать новое заявление на единый налог, если ФЛП изменил личные данные.

Указывается, что согласно п.п. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 Налогового кодекса Украины в заявление о применении упрощённой системы налогообложения включаются сведения (при наличии), в частности:

  • о смене наименования субъекта хозяйствования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества физического лица – предпринимателя, либо серии и номера паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям в установленном порядке отказались от получения регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика);
  • о смене места осуществления хозяйственной деятельности.

В случае изменения наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества физического лица – предпринимателя либо серии и номера паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям в установленном порядке отказались от получения регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика) заявление подаётся в течение месяца со дня возникновения таких изменений (п. 298.4 ст. 298 НКУ).

В случае изменения налогового адреса субъекта хозяйствования, места осуществления хозяйственной деятельности, видов хозяйственной деятельности заявление подаётся плательщиками единого налога первой и второй группы не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли такие изменения.

В случае изменения налогового адреса субъекта хозяйствования, места осуществления хозяйственной деятельности заявление подаётся плательщиками единого налога третьей группы не позднее последнего дня квартала, в котором произошли такие изменения (абзац первый п. 298.6 ст. 298 НКУ).

Форма заявления утверждена приказом Министерства финансов Украины от 16.07.2019 №308.

Плательщики единого налога несут ответственность в соответствии с НКУ за правильность расчёта, своевременность и полноту уплаты сумм единого налога, а также за своевременность подачи налоговых деклараций (п. 300.1 ст. 300 НКУ).

Таким образом, ответственность за неподачу физическим лицом – предпринимателем – плательщиком единого налога заявления в случае изменения фамилии, имени, отчества и/или изменения места осуществления хозяйственной деятельности НКУ не предусмотрена.

Вместе с тем, согласно абзацу первому п. 299.11 ст. 299 НКУ в случае выявления соответствующим контролирующим органом во время проведения проверок нарушений плательщиком единого налога первой – третьей групп требований, установленных главой 1 «Упрощённая система налогообложения, учёта и отчётности» разд. XIV НКУ, аннулирование регистрации плательщика единого налога первой – третьей групп проводится по решению такого органа, принятому на основании акта проверки, с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором допущено нарушение. В таком случае субъект хозяйствования имеет право выбрать или перейти на упрощённую систему налогообложения после окончания четырёх последовательных кварталов с момента принятия решения контролирующим органом.

Кроме того, если изменение места осуществления хозяйственной деятельности приводит к увеличению ставки единого налога, в частности, в случае осуществления плательщиками единого налога первой и второй группы хозяйственной деятельности на территориях более чем одного сельского, посёлкового, городского совета или совета объединённых территориальных общин, созданных согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, то к плательщику, не подавшему заявление об изменении места осуществления деятельности, применяется ответственность, предусмотренная п. 122.1 ст. 122 НКУ.

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