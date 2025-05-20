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Воевал в составе вражеских сил — в Сумах судили мужчину за государственную измену

07:18, 20 мая 2025
Мужчина проведет в тюрьме 15 лет.
Воевал в составе вражеских сил — в Сумах судили мужчину за государственную измену
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Заречный районный суд г. Сумы вынес приговор, которым гражданин Украины признан виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена ​​без изменений для выполнения требований, предусмотренных частью 6 статьи 193 УПК Украины. 

Отмечается, что в сентябре 2022 года, находясь на территории государства-агрессора, мужчина прибыл в военный комиссариат, где вступил в сговор с представителями вооруженных сил РФ, после чего перешел на сторону врага и был зачислен в состав вражеских сил. В октябре 2022 года его противоправная деятельность была прекращена в результате попадания в окружение подразделений Вооруженных сил Украины.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело № 591/3720/24).

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