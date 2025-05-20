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Воював у складі ворожих сил — у Сумах судили чоловіка за державну зраду

07:18, 20 травня 2025
Чоловік проведе у в’язниці 15 років.
Воював у складі ворожих сил — у Сумах судили чоловіка за державну зраду
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Зарічний районний суд м. Суми ухвалив вирок, яким громадянина України визнано винним у вчиненні державної зради. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє пресслужба суду. 

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін до виконання вимог, передбачених частиною 6 статті 193 КПК України.

Зазначається, що у вересні 2022 року чоловік, перебуваючи на території держави-агресора, прибув до військового комісаріату, де вступив у змову з представниками збройних сил РФ, після чого перейшов на бік ворога та був зарахований до складу ворожих сил. У жовтні 2022 року його протиправна діяльність була припинена внаслідок потрапляння в оточення підрозділів Збройних сил України.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа № 591/3720/24).

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