МОН пропонує змінити правила дистанційного навчання – стартувало громадське обговорення

МОН виносить на обговорення зміни до умов дистанційного навчання в школах під час воєнного стану – менше учнів — більше гнучкості.

Фото: ugi.edu.ua

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Міністерство освіти і науки України оголосило про початок громадського обговорення нових змін до порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Зміни стосуються, зокрема, правил організації дистанційного навчання і передбачають гнучке коригування мінімальної кількості учнів у дистанційних класах.

За проєктом доповнень до положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (реєстр. № 1115), засновник закладу може зменшувати мінімальну наповнюваність дистанційного класу — нині це 20 учнів. У школах, розташованих у містах, її дозволяється знижувати не більше ніж на 25%, а в закладах у селах і селищах — не більш ніж на 50%.

Крім того, у проєкті змін до порядку та умов здобуття загальної середньої освіти (реєстр. № 1112) містяться норми, що регламентують можливість організовувати дистанційні класи за відсутності потрібної кількості груп певних років навчання. Якщо школа не може сформувати дистанційні класи для більш ніж двох років, за виключенням 10–11 (12) класів, вона не зобов’язана переводити учнів на онлайн-формат.

Додамо, що наказом МОН № 1112 було затверджено діючий порядок та умови здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, яким замінено попередній наказ № 850. Згідно з цим документом, повернення до очної або змішаної форми навчання можливе лише за наявності в закладі укриття або поблизу — не далі ніж у 500 метрах, відповідного матеріально-технічного забезпечення та, для певних областей на лінії зіткнення (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська), окремого рішення обласної ради оборони чи розпорядження голови обласної військової адміністрації.

Водночас дистанційні школи та класи працюватимуть надалі: за умови, що школа не відповідає критеріям очного навчання, її керівництво може обирати дистанційну форму згідно з положенням про дистанційну освіту. Для цього заклад має забезпечити хоча б один клас на паралелі для всіх років навчання — від 1 до 9 або від 5 до 11 класу (або від 8 до 11 для ліцеїв).

У МОН підкреслюють, що ці зміни спрямовані на те, щоб за умов воєнного стану зберегти доступ дітей до повноцінної освіти, зменшити адміністративне навантаження на школи в малокомплектних населених пунктах та забезпечити гнучкість при організації навчального процесу.

Громадське обговорення проєктів наказів триватиме до 30 червня. Усі зацікавлені можуть надавати свої пропозиції та зауваження через електронну платформу МОН. Після врахування отриманих зауважень очікується остаточне затвердження нових норм.

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