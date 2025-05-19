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Владимир Зеленский поручил создать постоянную расширенную переговорную группу

15:41, 19 мая 2025
Украина настаивает на 30-дневном прекращении огня и готовится к обмену пленными в формате 1000 на 1000.
Владимир Зеленский поручил создать постоянную расширенную переговорную группу
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание, посвященное дипломатическим усилиям Украины, направленным на завершение войны и достижения длительного и надежного мира.

По словам главы государства, министр обороны Рустем Умеров доложил о результатах переговоров украинской делегации в Турции, которые состоялись 15-16 мая. Эти встречи, подчеркнул Зеленский, продемонстрировали международному сообществу готовность Украины двигаться к миру и необходимость давления на Россию с целью прекращения войны.

«Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает», - отметил Президент.

По словам Зеленского, Умеров как глава делегации сообщил о конкретных деталях переговоров с российской стороной. Украинская сторона сохранила диалог в достойных рамках, все попытки давления или угроз со стороны РФ были отвергнуты.

Украина, как подчеркнул Президент, настаивает на полном и безусловном прекращении огня. Это имеет целью сохранение жизней гражданских и создание основы для дальнейших дипломатических шагов. Киев предлагает тридцатидневное прекращение огня с возможностью его продления. «Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну», - подчеркнул Зеленский.

Отдельно Президент сообщил о докладах министра иностранных дел Андрея Сибиги и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака о контактах с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции. Ермак представил позиции ключевых международных партнеров. По словам Президента, Украина координирует дипломатические действия с партнерами практически ежедневно.

По итогам совещания Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу.

Фото: Telegram - Zelenskiy / Official

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