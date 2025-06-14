Новий етап великого обміну: з полону повернули українських захисників, деякі були у неволі з 2022 року, фото

Згідно домовленостей у Стамбулі, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ, серед звільнених є оборонці Маріуполя.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

14 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ згідно домовленостей у Стамбулі. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це вже четвертий обмін за тиждень.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначається, що переважна більшість звільнених оборонців - перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Більшість визволених захисників - офіцери. Також частина звільнених - молодші 25 років.

В рамках обміну повернули тих, хто воював на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.