Новий етап великого обміну: з полону повернули українських захисників, деякі були у неволі з 2022 року, фото

14 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ згідно домовленостей у Стамбулі. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Це вже четвертий обмін за тиждень.
Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.
Зазначається, що переважна більшість звільнених оборонців - перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Більшість визволених захисників - офіцери. Також частина звільнених - молодші 25 років.
В рамках обміну повернули тих, хто воював на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.
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