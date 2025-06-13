Віртуальні активи планують включити до золотовалютного резерву України – законопроект

Серед іншого, ініціатори зазначають, що е-гривня може позитивно вплинути на спроможності Нацбанку підтримувати цінову та фінансову стабільність.

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Нацбанку пропонується дозволити поповнення золотовалютного резерву шляхом купівлі віртуальних активів. Відповідний законопроект 13356 про внесення змін до Закону «Про Національний банк України» щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України зареєстрували народні депутати з різних фракцій – Ярослав Железняк, Олексій Жмеренецький, Максим Бужанський, Павло Фролов, Ярослав Юрчишин та інші.

Ініціатори вказують, що починаючи з 2025 року, у світі спостерігається зростаючий інтерес до включення віртуальних активів (цифрових активів, криптоактивів) до валютних резервів центральних банків різних країн. Провідні держави розглядають віртуальні активи як інструмент диверсифікації резервів, захисту від інфляції та економічної нестабільності.

В Україні триває законотворчий процес про внесення змін до Податкового кодексу щодо врегулювання обороту віртуальних активів.

Також Нацбанк здійснює дослідження цифрових валют центральних банків та працює над створенням власної цифрової форми гривні – е-гривні.

Зазначається, що е-гривня може позитивно вплинути на забезпечення економічної безпеки держави, посилення монетарного суверенітету держави та спроможності Нацбанку підтримувати цінову та фінансову стабільність як запоруку стійкого економічного зростання.

Отже, законопроектом до структури золотовалютного резерву пропонується включити віртуальні активи.

Нагадаємо, наразі відповідно до закону золотовалютний резерв може включати такі міжнародно визнані резервні активи:

монетарне золото;

спеціальні права запозичення;

резервна позиція в МВФ;

іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;

цінні папери (крім акцій), що оплачуються в іноземній валюті;

будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності.

Нацбанку пропонується дозволити поповнення золотовалютного резерву шляхом:

купівлі віртуальних активів;

отримання доходів у віртуальних активах;

залучення Національним банком віртуальних активів від міжнародних фінансових організацій, центральних банків іноземних держав та інших кредиторів.

Відповідно Нацбанк зможе використовувати золотовалютний резерв також на такі цілі:

продаж віртуальних активів на фінансових ринках для проведення грошово-кредитної політики;

повернення віртуальних активів міжнародним фінансовим організаціям, центральним банкам іноземних держав та іншим кредиторам, включаючи відсотки за користування такими коштами та інші обов’язкові нарахування.

На думку депутатів, включення віртуальних активів до золотовалютних резервів забезпечить такі стратегічні переваги:

диверсифікація активів Національного банку, що сприятиме підвищенню фінансової стабільності держави;

захист резервів від інфляції та девальвації національної валюти;

потенційне зменшення зовнішнього боргу України завдяки зростанню вартості віртуальних активів;

врахування тенденцій світового фінансового ринку, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату;

стимулювання інновацій і залучення інвестицій, що може стати позитивним сигналом для технологічних компаній та світових інвесторів, що Україна рухається в напрямі сучасних цифрових рішень;

гармонізація підходів до міжнародних та американських тенденцій, створюючи конкурентні умови для цифрової економіки й інтеграції до світових фінансових ринків.

Автор: Наталя Мамченко

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