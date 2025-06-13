Віртуальні активи планують включити до золотовалютного резерву України – законопроект

Нацбанку пропонується дозволити поповнення золотовалютного резерву шляхом купівлі віртуальних активів. Відповідний законопроект 13356 про внесення змін до Закону «Про Національний банк України» щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України зареєстрували народні депутати з різних фракцій – Ярослав Железняк, Олексій Жмеренецький, Максим Бужанський, Павло Фролов, Ярослав Юрчишин та інші.
Ініціатори вказують, що починаючи з 2025 року, у світі спостерігається зростаючий інтерес до включення віртуальних активів (цифрових активів, криптоактивів) до валютних резервів центральних банків різних країн. Провідні держави розглядають віртуальні активи як інструмент диверсифікації резервів, захисту від інфляції та економічної нестабільності.
В Україні триває законотворчий процес про внесення змін до Податкового кодексу щодо врегулювання обороту віртуальних активів.
Також Нацбанк здійснює дослідження цифрових валют центральних банків та працює над створенням власної цифрової форми гривні – е-гривні.
Зазначається, що е-гривня може позитивно вплинути на забезпечення економічної безпеки держави, посилення монетарного суверенітету держави та спроможності Нацбанку підтримувати цінову та фінансову стабільність як запоруку стійкого економічного зростання.
Отже, законопроектом до структури золотовалютного резерву пропонується включити віртуальні активи.
Нагадаємо, наразі відповідно до закону золотовалютний резерв може включати такі міжнародно визнані резервні активи:
Нацбанку пропонується дозволити поповнення золотовалютного резерву шляхом:
Відповідно Нацбанк зможе використовувати золотовалютний резерв також на такі цілі:
На думку депутатів, включення віртуальних активів до золотовалютних резервів забезпечить такі стратегічні переваги:
Автор: Наталя Мамченко
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