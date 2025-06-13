Виртуальные активы планируют включить в золотовалютный резерв Украины – законопроект

Среди прочего, инициаторы отмечают, что э-гривна может положительно повлиять на способность Нацбанка поддерживать ценовую и финансовую стабильность.

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Национальному банку предлагается разрешить пополнение золотовалютного резерва путем покупки виртуальных активов. Соответствующий законопроект 13356 о внесении изменений в Закон «О Национальном банке Украины» относительно включения виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины зарегистрировали народные депутаты из разных фракций – Ярослав Железняк, Алексей Жмеренецкий, Максим Бужанский, Павел Фролов, Ярослав Юрчишин и другие.

Инициаторы указывают, что, начиная с 2025 года, в мире наблюдается растущий интерес к включению виртуальных активов (цифровых активов, криптоактивов) в валютные резервы центральных банков разных стран. Ведущие государства рассматривают виртуальные активы как инструмент диверсификации резервов, защиты от инфляции и экономической нестабильности.

В Украине продолжается законотворческий процесс по внесению изменений в Налоговый кодекс относительно урегулирования оборота виртуальных активов.

Также Нацбанк осуществляет исследование цифровых валют центральных банков и работает над созданием собственной цифровой формы гривны – э-гривны.

Отмечается, что э-гривна может положительно повлиять на обеспечение экономической безопасности государства, усиление монетарного суверенитета государства и способность Нацбанка поддерживать ценовую и финансовую стабильность как залог устойчивого экономического роста.

Таким образом, законопроектом предлагается включить виртуальные активы в структуру золотовалютного резерва.

Напомним, сейчас, согласно закону, золотовалютный резерв может включать следующие международно признанные резервные активы:

монетарное золото;

специальные права заимствования;

резервная позиция в МВФ;

иностранная валюта в виде банкнот и монет или средства на счетах за границей;

ценные бумаги (кроме акций), оплачиваемые в иностранной валюте;

любые другие международно признанные резервные активы при условии обеспечения их надежности и ликвидности.

Нацбанку предлагается разрешить пополнение золотовалютного резерва путем:

покупки виртуальных активов;

получения доходов в виртуальных активах;

привлечения Национальным банком виртуальных активов от международных финансовых организаций, центральных банков иностранных государств и других кредиторов.

Соответственно, Нацбанк сможет использовать золотовалютный резерв также на следующие цели:

продажа виртуальных активов на финансовых рынках для проведения денежно-кредитной политики;

возврат виртуальных активов международным финансовым организациям, центральным банкам иностранных государств и другим кредиторам, включая проценты за пользование такими средствами и другие обязательные начисления.

По мнению депутатов, включение виртуальных активов в золотовалютные резервы обеспечит следующие стратегические преимущества:

диверсификация активов Национального банка , что будет способствовать повышению финансовой стабильности государства;

, что будет способствовать повышению финансовой стабильности государства; защита резервов от инфляции и девальвации национальной валюты ;

; потенциальное уменьшение внешнего долга Украины благодаря росту стоимости виртуальных активов;

благодаря росту стоимости виртуальных активов; учет тенденций мирового финансового рынка , что будет способствовать улучшению инвестиционного климата;

, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата; стимулирование инноваций и привлечение инвестиций , что может стать позитивным сигналом для технологических компаний и мировых инвесторов, что Украина движется в направлении современных цифровых решений;

, что может стать позитивным сигналом для технологических компаний и мировых инвесторов, что Украина движется в направлении современных цифровых решений; гармонизация подходов к международным и американским тенденциям, создавая конкурентные условия для цифровой экономики и интеграции в мировые финансовые рынки.

Автор: Наталя Мамченко

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