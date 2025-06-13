Виртуальные активы планируют включить в золотовалютный резерв Украины – законопроект

Национальному банку предлагается разрешить пополнение золотовалютного резерва путем покупки виртуальных активов. Соответствующий законопроект 13356 о внесении изменений в Закон «О Национальном банке Украины» относительно включения виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины зарегистрировали народные депутаты из разных фракций – Ярослав Железняк, Алексей Жмеренецкий, Максим Бужанский, Павел Фролов, Ярослав Юрчишин и другие.
Инициаторы указывают, что, начиная с 2025 года, в мире наблюдается растущий интерес к включению виртуальных активов (цифровых активов, криптоактивов) в валютные резервы центральных банков разных стран. Ведущие государства рассматривают виртуальные активы как инструмент диверсификации резервов, защиты от инфляции и экономической нестабильности.
В Украине продолжается законотворческий процесс по внесению изменений в Налоговый кодекс относительно урегулирования оборота виртуальных активов.
Также Нацбанк осуществляет исследование цифровых валют центральных банков и работает над созданием собственной цифровой формы гривны – э-гривны.
Отмечается, что э-гривна может положительно повлиять на обеспечение экономической безопасности государства, усиление монетарного суверенитета государства и способность Нацбанка поддерживать ценовую и финансовую стабильность как залог устойчивого экономического роста.
Таким образом, законопроектом предлагается включить виртуальные активы в структуру золотовалютного резерва.
Напомним, сейчас, согласно закону, золотовалютный резерв может включать следующие международно признанные резервные активы:
Нацбанку предлагается разрешить пополнение золотовалютного резерва путем:
Соответственно, Нацбанк сможет использовать золотовалютный резерв также на следующие цели:
По мнению депутатов, включение виртуальных активов в золотовалютные резервы обеспечит следующие стратегические преимущества:
Автор: Наталя Мамченко
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