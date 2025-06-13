Свадьба не состоялась — можно ли вернуть потраченные деньги

Украинское законодательство не обязывает жениха и невесту обязательно регистрировать брак — каждый из них может отказаться в любой момент. В то же время такой отказ, особенно после подачи заявления в ЗАГС, может иметь юридические последствия — в частности, имущественные. Речь идет о компенсации расходов, связанных с подготовкой к свадьбе, а в некоторых случаях — и о возврате подарков.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, кто оплачивает расходы за отмененную свадьбу.
Обязаны ли жених и невеста регистрировать брак
Нет. Жених и невеста или один из них могут отказаться от вступления в брак в любой момент.
Какие юридические последствия влечет отказ
До подачи заявления в ЗАГС — никаких.
После подачи заявления, но до регистрации брака — последствия имущественного характера, а именно: возмещение расходов на подготовку к свадьбе.
Кто должен возмещать расходы
Тот, кто отказался от брака.
Что подлежит возмещению в случае отказа от брака
Уже потраченные средства, если:
Что делать с подарками
Даритель может требовать возврата подарков, связанных с будущим браком.
Договор дарения может быть расторгнут через суд.
Если подарок утрачен — необходимо возместить его стоимость.
Как действовать, если отказываются возмещать расходы
В досудебном порядке:
Как действовать, если отказываются возмещать расходы
Через суд:
За подачу иска имущественного характера необходимо уплатить судебный сбор в размере 1% от суммы иска (суммы расходов, которые вы хотите возместить).
Когда возмещать средства не нужно
Если отказ от брака вызван вескими причинами:
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