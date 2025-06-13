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Свадьба не состоялась — можно ли вернуть потраченные деньги

17:21, 13 июня 2025
Если жених и невеста отказались от брака после подачи заявления, расходы на подготовку к свадьбе можно взыскать через суд или в досудебном порядке.
Свадьба не состоялась — можно ли вернуть потраченные деньги
Фото: freepik
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Украинское законодательство не обязывает жениха и невесту обязательно регистрировать брак — каждый из них может отказаться в любой момент. В то же время такой отказ, особенно после подачи заявления в ЗАГС, может иметь юридические последствия — в частности, имущественные. Речь идет о компенсации расходов, связанных с подготовкой к свадьбе, а в некоторых случаях — и о возврате подарков.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, кто оплачивает расходы за отмененную свадьбу.

Обязаны ли жених и невеста регистрировать брак

Нет. Жених и невеста или один из них могут отказаться от вступления в брак в любой момент.

Какие юридические последствия влечет отказ

До подачи заявления в ЗАГС — никаких.

После подачи заявления, но до регистрации брака — последствия имущественного характера, а именно: возмещение расходов на подготовку к свадьбе.

Кто должен возмещать расходы

Тот, кто отказался от брака.

Что подлежит возмещению в случае отказа от брака

Уже потраченные средства, если:

  • расходы связаны с подготовкой к свадьбе
  • вещи или услуги невозможно далее использовать в быту (платье, декор, аренда зала и т. д.)

Что делать с подарками

Даритель может требовать возврата подарков, связанных с будущим браком.

Договор дарения может быть расторгнут через суд.

Если подарок утрачен — необходимо возместить его стоимость.

Как действовать, если отказываются возмещать расходы

В досудебном порядке:

  • направить претензию с реквизитами счета и сроками возврата средств
  • приложить доказательства расходов (чеки, квитанции, договоры)

Как действовать, если отказываются возмещать расходы

Через суд:

  • подать иск в суд по месту проживания ответчика
  • приложить справку из ЗАГСа и доказательства расходов

За подачу иска имущественного характера необходимо уплатить судебный сбор в размере 1% от суммы иска (суммы расходов, которые вы хотите возместить).

Когда возмещать средства не нужно

Если отказ от брака вызван вескими причинами:

  • противоправное или аморальное поведение жениха/невесты
  • сокрытие существенных обстоятельств: тяжелая болезнь, наличие ребенка, судимость и т. д.

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