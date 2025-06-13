Весілля не відбулося — чи можна повернути витрачені гроші

Українське законодавство не зобов’язує наречених обов’язково реєструвати шлюб — кожен із них може відмовитися в будь-який момент. Водночас така відмова, особливо після подання заяви до ДРАЦС, може мати юридичні наслідки — зокрема, майнові. Йдеться про компенсацію витрат, пов’язаних із підготовкою до весілля, а в деяких випадках — і повернення подарунків.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли, хто оплачує витрати за скасоване весілля.
Чи зобов’язані наречені реєструвати шлюб
Ні. Наречені або один з них можуть відмовитися від вступу до шлюбу в будь-який момент.
Які юридичні наслідки створює відмова
До подання заяви в ДРАЦС — жодних.
Після подачі заяви, але до реєстрації шлюбу — наслідки майнового характеру, а саме: відшкодування витрат на підготовку до весілля.
Хто має відшкодовувати витрати
Той, хто відмовився від шлюбу.
Що підлягає відшкодуванню у разі відмови від шлюбу
Вже витрачені кошти, якщо:
Що робити з подарунками
Дарувальник може вимагати повернення подарунків, пов’язаних із майбутнім шлюбом.
Договір дарування може бути розірваний через суд.
Якщо подарунок втрачено — потрібно відшкодувати його вартість.
Як діяти, якщо відмовляються відшкодовувати витрати
У досудовому порядку:
Як діяти, якщо відмовляються відшкодовувати витрати
Через суд:
За подання позову майнового характеру потрібно сплатити судовий збір у розмірі 1% ціни позову (суми витрат, які ви хочете відшкодувати).
Коли відшкодовувати кошти не потрібно
Якщо відмова від шлюбу викликана вагомими причинами:
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