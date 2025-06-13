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Весілля не відбулося — чи можна повернути витрачені гроші

17:21, 13 червня 2025
Якщо наречені відмовились від шлюбу після подачі заяви, витрати на підготовку до весілля можна стягнути через суд або в досудовому порядку.
Весілля не відбулося — чи можна повернути витрачені гроші
Фото: freepik
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Українське законодавство не зобов’язує наречених обов’язково реєструвати шлюб — кожен із них може відмовитися в будь-який момент. Водночас така відмова, особливо після подання заяви до ДРАЦС, може мати юридичні наслідки — зокрема, майнові. Йдеться про компенсацію витрат, пов’язаних із підготовкою до весілля, а в деяких випадках — і повернення подарунків.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли, хто оплачує витрати за скасоване весілля.

Чи зобов’язані наречені реєструвати шлюб

Ні. Наречені або один з них можуть відмовитися від вступу до шлюбу в будь-який момент.

Які юридичні наслідки створює відмова

До подання заяви в ДРАЦС — жодних.

Після подачі заяви, але до реєстрації шлюбу — наслідки майнового характеру, а саме: відшкодування витрат на підготовку до весілля.

Хто має відшкодовувати витрати

Той, хто відмовився від шлюбу.

Що підлягає відшкодуванню у разі відмови від шлюбу

Вже витрачені кошти, якщо:

  • витрати пов’язані з підготовкою до весілля
  • речі чи послуги неможливо надалі використати у побуті (сукня, декор, оренда залу тощо)

Що робити з подарунками

Дарувальник може вимагати повернення подарунків, пов’язаних із майбутнім шлюбом.

Договір дарування може бути розірваний через суд.

Якщо подарунок втрачено — потрібно відшкодувати його вартість.

Як діяти, якщо відмовляються відшкодовувати витрати

У досудовому порядку:

  • надіслати лист-претензію з реквізитами рахунку та строками повернення коштів
  • додати докази витрат (чеки, квитанції, договори)

Як діяти, якщо відмовляються відшкодовувати витрати

Через суд:

  • подати позов до суду за місцем проживання відповідача
  • додати довідку з ДРАЦСу і докази витрат

За подання позову майнового характеру потрібно сплатити судовий збір у розмірі 1% ціни позову (суми витрат, які ви хочете відшкодувати).

Коли відшкодовувати кошти не потрібно

Якщо відмова від шлюбу викликана вагомими причинами:

  • протиправна або аморальна поведінка нареченого/нареченої
  • приховування істотних обставин: тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо.

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