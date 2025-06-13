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Одесса вторые сутки без воды: что произошло и когда возобновят водоснабжение

11:21, 13 июня 2025
Второй день в Одессе нет воды из-за прорыва на магистральном водопроводе.
Одесса вторые сутки без воды: что произошло и когда возобновят водоснабжение
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С утра 12 июня под Одессой осталась без воды. Всё из-за масштабной аварии на магистральном водоводе. Ситуация критическая, коммунальщики до сих пор работают над ликвидацией аварии, половина города остаётся без воды.

Отметим, что сначала было сообщение о подаче воды к концу суток 12 июня, потом в Инфоксводоканале сказали, что ремонтные работы продлятся до 08:00 13 июня. Но воды в Одессе до сих пор нет, ожидается, что к 22:00 ситуация улучшится.

Авария произошла в поле за пределами городской застройки. Также отмечалось, что на месте повреждения уже большое озеро, которое продолжает увеличиваться, и грязь по пояс. Из-за этого бригады и техника не могли полноценно раскопать трубу.

Без водоснабжения остаются: Приморский, Киевский, часть Хаджибейского района Одессы (ж/м "Черемушки"), с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка", ЖКП "Тайрово".

В связи с отсутствием централизованного водоснабжения 13 июня, автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по таким адресам:

  • Педагогическая, 46а
  • Французский бульвар, 12/3
  • Большая Арнаутская, 83
  • Маразлиевская, 1а
  • Большая Арнаутская, 6
  • Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41
  • Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50
  • Космонавтов, 68
  • Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип
  • Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской
  • Степная / угол Прохоровской
  • Варненская, 10
  • Ак. Королева, 85а / 85б
  • Шишкина, 60а
  • Небесной Сотни, 85
  • Варненская, 15
  • Небесной Сотни, 4
  • Семена Палия, 108
  • Десантный бульвар, 14
  • Князя Владимира Великого / 28-й Бригады

Бюветы с питьевой водой работают с 6:00 утра.

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Одесса вода

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