Одесса вторые сутки без воды: что произошло и когда возобновят водоснабжение

Второй день в Одессе нет воды из-за прорыва на магистральном водопроводе.

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С утра 12 июня под Одессой осталась без воды. Всё из-за масштабной аварии на магистральном водоводе. Ситуация критическая, коммунальщики до сих пор работают над ликвидацией аварии, половина города остаётся без воды.

Отметим, что сначала было сообщение о подаче воды к концу суток 12 июня, потом в Инфоксводоканале сказали, что ремонтные работы продлятся до 08:00 13 июня. Но воды в Одессе до сих пор нет, ожидается, что к 22:00 ситуация улучшится.

Авария произошла в поле за пределами городской застройки. Также отмечалось, что на месте повреждения уже большое озеро, которое продолжает увеличиваться, и грязь по пояс. Из-за этого бригады и техника не могли полноценно раскопать трубу.

Без водоснабжения остаются: Приморский, Киевский, часть Хаджибейского района Одессы (ж/м "Черемушки"), с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка", ЖКП "Тайрово".

В связи с отсутствием централизованного водоснабжения 13 июня, автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по таким адресам:

Педагогическая, 46а

Французский бульвар, 12/3

Большая Арнаутская, 83

Маразлиевская, 1а

Большая Арнаутская, 6

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50

Космонавтов, 68

Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип

Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской

Степная / угол Прохоровской

Варненская, 10

Ак. Королева, 85а / 85б

Шишкина, 60а

Небесной Сотни, 85

Варненская, 15

Небесной Сотни, 4

Семена Палия, 108

Десантный бульвар, 14

Князя Владимира Великого / 28-й Бригады

Бюветы с питьевой водой работают с 6:00 утра.

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