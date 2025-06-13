Одеса другу добу без води: що сталося та коли відновлять водопостачання

З ранку 12 червня під Одеси залишилася без води. Все через масштабну аварію на магістральному водогоні. Ситуація критична, комунальники досі працюють над ліквідацією аварії, пів міста залишається без води.
Зазначимо, що спочатку було повідомлення про подачу води до кінця доби 12 червня, потім у Інфоксводоканалі сказали, що ремонтні роботи триватимуть до 10:00 13 червня. Але досі води в Одесі немає, очікується, що до 22:00 ситуація покращиться.
Аварія сталася у полі поза межами міської забудови. Також зазначалося, що на місці пошкодження вже чимале озеро, яке продовжує збільшуватись, та багнюка по пояс. Через це бригади та техніка не могли повноцінно розкопати трубу.
Без водопостачання залишаються:
У зв'язку відсутності централізованого водопостачання 13 червня, автоцистерни з технічною водою чергують з 07:00 за такими адресами:
Бювети з питною водою працюють із 6:00 ранку.
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