Одеса другу добу без води: що сталося та коли відновлять водопостачання

Другий день в Одесі немає води через прорив на магістральному водогоні.

Фото: Інфоксводоканал

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З ранку 12 червня під Одеси залишилася без води. Все через масштабну аварію на магістральному водогоні. Ситуація критична, комунальники досі працюють над ліквідацією аварії, пів міста залишається без води.

Зазначимо, що спочатку було повідомлення про подачу води до кінця доби 12 червня, потім у Інфоксводоканалі сказали, що ремонтні роботи триватимуть до 10:00 13 червня. Але досі води в Одесі немає, очікується, що до 22:00 ситуація покращиться.



Аварія сталася у полі поза межами міської забудови. Також зазначалося, що на місці пошкодження вже чимале озеро, яке продовжує збільшуватись, та багнюка по пояс. Через це бригади та техніка не могли повноцінно розкопати трубу.

Без водопостачання залишаються:

Приморський, Київський, частина Хаджибейського району Одеси (ж/м "Черемушки"),

с. Лиманка, с. Червоний хутір,

ж/м "Райдужний", "Совіньон 1-5", "Чорноморка", ЖКП "Таїрово".

У зв'язку відсутності централізованого водопостачання 13 червня, автоцистерни з технічною водою чергують з 07:00 за такими адресами:

Педагогічна, 46а

Французький бульвар, 12/3

Велика Арнаутська, 83

Маразліївська, 1а

Велика Арнаутська, 6

Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 41

Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 50

Космонавтів, 68

Ак. Філатова, 54 / Івана та Юрія Лип

Богдана Хмельницького / кут М’ясоїдівської

Степова / кут Прохорівської

Варненська, 10

Ак. Корольова, 85а / 85б

Шишкіна, 60а

Небесної Сотні, 85

Варненська, 15

Небесної Сотні, 4

Семена Палія, 108

Десантний бульвар, 14

Князя Володимира Великого / 28-ої Бригади

Бювети з питною водою працюють із 6:00 ранку.

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