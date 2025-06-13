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У Києві в тролейбусному депо слюсар впав з висоти – судитимуть інженера

14:39, 13 червня 2025
Інженеру «Київпастрансу» оголосили підозру через травму слюсаря.
У Києві в тролейбусному депо слюсар впав з висоти – судитимуть інженера
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Провідному інженеру з охорони праці одного з тролейбусних депо КП «Київпастранс» повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до тяжких наслідків. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що підозрювана була відповідальною за забезпечення дотримання правил безпеки, контроль технічного стану обладнання та організацію робочих місць у депо відповідно до законодавства. Через неналежне виконання цих обов’язків стався нещасний випадок: 48-річний слюсар під час ремонтних робіт впав із висоти, отримавши складний перелом ноги. Медики кваліфікували травми як тяжкі тілесні ушкодження.

За порушення, передбачене статтею, інженеру загрожує до 8 років позбавлення волі з можливим обмеженням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.

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прокуратура Київ

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