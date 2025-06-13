Практика судів
  1. В Україні

Литва планує залучити більше жінок до війська

11:57, 13 червня 2025
Литва робить ставку на гендерну рівність у Збройних силах, щоб зміцнити армію за 10 років.
Литва планує залучити більше жінок до війська
Фото: militarnyi
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що для збільшення чисельності військовослужбовців у найближче десятиліття країні необхідно активніше залучати жінок до національної оборони. Про це вона повідомила під час пресконференції у Вільнюсі, передає литовський мовник LRT.

Шакалієне наголосила, що без використання потенціалу жінок Литва не зможе суттєво наростити чисельність Збройних сил протягом наступних 5–10 років. «Використання потенціалу нашого суспільства – це перше, що ми маємо зробити. Литва – це країна, яка дотримується принципу загальної оборони, і в Конституції немає зірочки зі словами «крім жінок». Ми всі розуміємо, що йдеться про все суспільство, і якщо все суспільство потрібне для оборони, то роль жінок – не додаткова, а необхідна», — підкреслила вона.

За даними міністерки, наразі жінки становлять близько 10% особового складу Збройних сил Литви, що відповідає середньому показнику країн НАТО. При цьому їхня участь у некінетичних напрямах, таких як кібероборона, логістика та стратегічні комунікації, стрімко зростає.

Шакалієне навела приклад України, де, за даними 2023 року, у Збройних силах служили 60 тисяч жінок. «Українки стали прикладом для багатьох, демонструючи надзвичайну відданість і здатність долати виклики, незалежно від попереднього досвіду чи професійної підготовки», — зазначила вона.

Міністерка також згадала досвід Швеції, яка у 2018 році відновила призов для обох статей. Це рішення підвищило боєготовність армії, посилило довіру суспільства до Збройних сил і сприяло кращій ідентифікації громадян з оборонною політикою. Дослідження, за словами Шакалієне, показують, що гендерно змішані команди в армії приймають ефективніші стратегічні рішення завдяки кращій комунікації та емпатії.

«Ми тепер маємо гнучкіші можливості служби в армії для різних людей і можемо використовувати їхні здібності незалежно від статі чи обмежень здоров’я», — підсумувала міністерка, наголосивши на важливості інклюзивного підходу до формування сучасної армії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові армія Литва

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС розраховує почати кваліфіспити для кандидатів в судді на початку липня

Кваліфікаційний іспит для кандидатів в судді буде проходити на декількох локаціях одночасно, зокрема поза межами будівлі ВККС.

Законопроект про обмеження судового збору сумою у 30280 грн при зверненні громадян до Верховного Суду рекомендували до прийняття в цілому

При зверненні до Верховного Суду у соціальних, трудових, житлових, сімейних справах, відшкодування шкоди здоров’ю судовий збір повинен буде становити не більше 15 140 грн.

Віртуальні активи планують включити до золотовалютного резерву України – законопроект

Серед іншого, ініціатори зазначають, що е-гривня може позитивно вплинути на спроможності Нацбанку підтримувати цінову та фінансову стабільність.

В Україні проведуть звірку даних про громадян між різними реєстрами — Кабмін затвердив порядок

Кабмін затвердив постанову, яка дозволить ідентифікувати усіх громадян шляхом звірки даних у різних реєстрах.

Суд скасував рішення комісії ТЦК про відмову в розгляді заяви про відстрочку студента іноземного вишу

Чи може комісія ТЦК відмовити у розгляді заяви про відстрочку здобувачу освіти, який навчається в іноземному навчальному закладі, бо такий заклад не має доступу до ЄДЕБО – рішення суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду