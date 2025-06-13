Литва планує залучити більше жінок до війська

Литва робить ставку на гендерну рівність у Збройних силах, щоб зміцнити армію за 10 років.

Фото: militarnyi

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Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що для збільшення чисельності військовослужбовців у найближче десятиліття країні необхідно активніше залучати жінок до національної оборони. Про це вона повідомила під час пресконференції у Вільнюсі, передає литовський мовник LRT.

Шакалієне наголосила, що без використання потенціалу жінок Литва не зможе суттєво наростити чисельність Збройних сил протягом наступних 5–10 років. «Використання потенціалу нашого суспільства – це перше, що ми маємо зробити. Литва – це країна, яка дотримується принципу загальної оборони, і в Конституції немає зірочки зі словами «крім жінок». Ми всі розуміємо, що йдеться про все суспільство, і якщо все суспільство потрібне для оборони, то роль жінок – не додаткова, а необхідна», — підкреслила вона.

За даними міністерки, наразі жінки становлять близько 10% особового складу Збройних сил Литви, що відповідає середньому показнику країн НАТО. При цьому їхня участь у некінетичних напрямах, таких як кібероборона, логістика та стратегічні комунікації, стрімко зростає.

Шакалієне навела приклад України, де, за даними 2023 року, у Збройних силах служили 60 тисяч жінок. «Українки стали прикладом для багатьох, демонструючи надзвичайну відданість і здатність долати виклики, незалежно від попереднього досвіду чи професійної підготовки», — зазначила вона.

Міністерка також згадала досвід Швеції, яка у 2018 році відновила призов для обох статей. Це рішення підвищило боєготовність армії, посилило довіру суспільства до Збройних сил і сприяло кращій ідентифікації громадян з оборонною політикою. Дослідження, за словами Шакалієне, показують, що гендерно змішані команди в армії приймають ефективніші стратегічні рішення завдяки кращій комунікації та емпатії.

«Ми тепер маємо гнучкіші можливості служби в армії для різних людей і можемо використовувати їхні здібності незалежно від статі чи обмежень здоров’я», — підсумувала міністерка, наголосивши на важливості інклюзивного підходу до формування сучасної армії.

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