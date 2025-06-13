Литва планирует привлечь больше женщин в армию

Литва делает ставку на гендерное равенство в Вооруженных силах, чтобы укрепить армию за 10 лет.

Фото: militarnyi

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что для увеличения численности военнослужащих в ближайшее десятилетие стране необходимо активнее привлекать женщин к национальной обороне. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Вильнюсе, передает литовский вещатель LRT.

Шакалиене подчеркнула, что без использования потенциала женщин Литва не сможет существенно нарастить численность Вооруженных сил в течение следующих 5-10 лет. «Использование потенциала нашего общества - это первое, что мы должны сделать. Литва - это страна, которая придерживается принципа всеобщей обороны, и в Конституции нет звездочки со словами «кроме женщин». Мы все понимаем, что речь идет обо всем обществе, и если все общество нужно для обороны, то роль женщин - не дополнительная, а необходимая», - подчеркнула она.

По данным министра, сейчас женщины составляют около 10% личного состава Вооруженных сил Литвы, что соответствует среднему показателю стран НАТО. При этом их участие в некинетических направлениях, таких как кибероборона, логистика и стратегические коммуникации, стремительно растет.

Шакалиене привела пример Украины, где, по данным 2023 года, в Вооруженных силах служили 60 тысяч женщин. «Украинки стали примером для многих, демонстрируя чрезвычайную преданность и способность преодолевать вызовы, независимо от предыдущего опыта или профессиональной подготовки», - отметила она.

Министр также вспомнила опыт Швеции, которая в 2018 году возобновила призыв для обоих полов. Это решение повысило боеготовность армии, усилило доверие общества к Вооруженным силам и способствовало лучшей идентификации граждан с оборонной политикой. Исследования, по словам Шакалиене, показывают, что гендерно смешанные команды в армии принимают более эффективные стратегические решения благодаря лучшей коммуникации и эмпатии.

«Мы теперь имеем более гибкие возможности службы в армии для разных людей и можем использовать их способности независимо от пола или ограничений здоровья», - подытожила министр, подчеркнув важность инклюзивного подхода к формированию современной армии.

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