Моссад уничтожил системы иранской ПВО в результате спецоперации внутри Ирана

Моссад создал базу дронов внутри Ирана и использовал ее для атаки.

Фото: unian

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 13 июня Израиль начал масштабные удары по Ирану. Воздушная операция под кодовым названием «Nation of Lions» направлена на уничтожение ядерной инфраструктуры и военных объектов Ирана.

Моссад создал базу беспилотников на территории Ирана и использовал ее во время атаки. Об этом сообщает Clash Report.

По данным Al Arabiya, в ходе операции Моссад уничтожил иранские системы противовоздушной обороны. В ответ Вооруженные силы Ирана заявили, что их реакция на действия Израиля будет «без ограничений».

Израильская армия заявила, что истребители Воздушных сил совершили масштабную атаку на систему противовоздушной обороны на западе Ирана. Были уничтожены десятки радаров и пусковых установок зенитных ракет.

Также один из израильских чиновников отметил, что операция продлится как минимум две недели.

На фоне обострения конфликта над мечетью Джамкаран в Иране был поднят красный флаг — символ мести в шиитской традиции.

В шиитской традиции поднятие красного флага над этой священной мечетью символизирует призыв к мести и объявление войны в ответ на серьезные оскорбления или убийства, особенно религиозных или политических лидеров.

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