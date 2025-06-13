Как военным зарегистрировать место жительства по месту службы, если есть собственное жилье – объяснение

Во время прохождения службы военнослужащие могут декларировать или регистрировать свое место жительства по месту расположения служебного жилья.

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Военнослужащие Украины могут декларировать или регистрировать свое место жительства по адресу служебного жилья, даже если имеют в собственности другое жилье. В рамках спецпроекта «Право Защитника и Защитницы», созданного совместно с системой Безоплатной правовой помощи, разъясняем порядок действий, необходимые документы и особенности регистрации для тех, чье жилье расположено на оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Порядок регистрации места жительства

Регистрация места жительства военнослужащих осуществляется в соответствии с Порядком декларирования и регистрации места жительства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2022 года № 265. Подать документы можно через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или органы местного самоуправления. Процедура завершается в день подачи полного пакета документов.

Необходимые документы

Для регистрации места жительства или пребывания военнослужащий должен подать:

- Заявление.

- Паспорт гражданина Украины или справку об обращении за защитой в Украине (для лиц, которые регистрируют место пребывания).

- Документы, подтверждающие право на проживание, в частности:

- Свидетельство о праве собственности, ордер, договор аренды (найма, поднайма), договор найма жилья в общежитии (для студентов).

- Решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении права на вселение, признание права пользования жильем, права собственности или права на регистрацию места жительства.

- Другие документы, подтверждающие право проживания.

- Документ, подтверждающий уплату административного сбора (не нужен для регистрации места пребывания).

- Военно-учетный документ (для лиц, подлежащих воинскому учету или состоящих на нем).

Если жилье на оккупированной территории или в зоне боевых действий

Военнослужащие, уволенные в запас или отставку, чье зарегистрированное место жительства расположено на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий, могут находиться на квартирном учете:

- При жилищных комиссиях воинских частей по последнему месту службы.

- В случае расформирования части - при жилищных комиссиях правопреемников или в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

- При отсутствии правопреемников - в квартирно-эксплуатационных органах, обслуживающих территорию расформированной части.

Для таких военнослужащих квартирно-эксплуатационные органы по месту передислокации воинских частей выдают справки о пребывании на квартирном учете в Вооруженных Силах Украины. Справки оформляются на основе списков лиц, состоящих на учете в гарнизонах на временно оккупированных территориях по состоянию на 1 января 2014 года.

Регистрация по адресу служебного жилья

Если военнослужащий получил служебное жилье, он и члены его семьи могут зарегистрировать место жительства по адресу этого помещения. Вопросы обеспечения жильем решаются по месту службы через:

- Командиров воинских частей, учреждений или организаций.

- Начальников квартирно-эксплуатационных органов.

- Председателей жилищных комиссий.

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