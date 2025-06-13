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Как военным зарегистрировать место жительства по месту службы, если есть собственное жилье – объяснение

13:09, 13 июня 2025
Во время прохождения службы военнослужащие могут декларировать или регистрировать свое место жительства по месту расположения служебного жилья.
Как военным зарегистрировать место жительства по месту службы, если есть собственное жилье – объяснение
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Военнослужащие Украины могут декларировать или регистрировать свое место жительства по адресу служебного жилья, даже если имеют в собственности другое жилье. В рамках спецпроекта «Право Защитника и Защитницы», созданного совместно с системой Безоплатной правовой помощи, разъясняем порядок действий, необходимые документы и особенности регистрации для тех, чье жилье расположено на оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Порядок регистрации места жительства

Регистрация места жительства военнослужащих осуществляется в соответствии с Порядком декларирования и регистрации места жительства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2022 года № 265. Подать документы можно через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или органы местного самоуправления. Процедура завершается в день подачи полного пакета документов.

Необходимые документы

Для регистрации места жительства или пребывания военнослужащий должен подать:

- Заявление.

- Паспорт гражданина Украины или справку об обращении за защитой в Украине (для лиц, которые регистрируют место пребывания).

- Документы, подтверждающие право на проживание, в частности:

- Свидетельство о праве собственности, ордер, договор аренды (найма, поднайма), договор найма жилья в общежитии (для студентов).

- Решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении права на вселение, признание права пользования жильем, права собственности или права на регистрацию места жительства.

- Другие документы, подтверждающие право проживания.

- Документ, подтверждающий уплату административного сбора (не нужен для регистрации места пребывания).

- Военно-учетный документ (для лиц, подлежащих воинскому учету или состоящих на нем).

Если жилье на оккупированной территории или в зоне боевых действий

Военнослужащие, уволенные в запас или отставку, чье зарегистрированное место жительства расположено на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий, могут находиться на квартирном учете:

- При жилищных комиссиях воинских частей по последнему месту службы.

- В случае расформирования части - при жилищных комиссиях правопреемников или в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

- При отсутствии правопреемников - в квартирно-эксплуатационных органах, обслуживающих территорию расформированной части.

Для таких военнослужащих квартирно-эксплуатационные органы по месту передислокации воинских частей выдают справки о пребывании на квартирном учете в Вооруженных Силах Украины. Справки оформляются на основе списков лиц, состоящих на учете в гарнизонах на временно оккупированных территориях по состоянию на 1 января 2014 года.

Регистрация по адресу служебного жилья

Если военнослужащий получил служебное жилье, он и члены его семьи могут зарегистрировать место жительства по адресу этого помещения. Вопросы обеспечения жильем решаются по месту службы через:

- Командиров воинских частей, учреждений или организаций.

- Начальников квартирно-эксплуатационных органов.

- Председателей жилищных комиссий.

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военные Министерство юстиции Украины

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