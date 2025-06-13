️КАС ВС высказался по поводу факта мобилизации как уважительной причины для возобновления процессуальных сроков

КАС ВС сделал вывод, что сам факт мобилизации, без обоснования невозможности обращения в суд именно истцом в установленные сроки, в связи с пребыванием на службе, не может безусловно считаться уважительной причиной для возобновления этих сроков.

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Пятый апелляционный административный суд опубликовал позицию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно факта мобилизации как уважительной причины для восстановления процессуальных сроков.

Так, КАС ВС в постановлении от 07.04.2025 года по делу №260/651/24 указал, что в соответствии с частями первой и второй статьи 122 КАС Украины иск может быть подан в пределах срока обращения в административный суд, установленного этим Кодексом или другими законами.

Для обращения в административный суд за защитой прав, свобод и интересов лица установлен шестимесячный срок, который, если не установлено иное, исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов. Следовательно, законодательством регламентирован шестимесячный срок обращения лица в суд за защитой её прав, свобод и законных интересов, что обусловлено целью достижения юридической определённости в публично-правовых отношениях и дисциплинированием участников административного судопроизводства в части своевременной реализации их права на суд.

При этом, законодательством не установлен перечень случаев, которые могут расцениваться судом как уважительные причины пропуска сроков, а потому, соответственно, решение этого вопроса находится в исключительной компетенции суда, к которому с административным иском обращается истец. Вопрос уважительности причин пропуска срока обращения в суд является оценочным и зависит от доказательств, которыми подтверждаются обстоятельства и основания такого пропуска.

По общему правилу уважительными причинами признаются те обстоятельства, существование которых является объективно непреодолимым, не зависит от воли лица и связано с реальными существенными препятствиями и трудностями для своевременного обращения в суд с данным иском.

Ссылка истца на одну из причин невозможности обращения в суд — что он был мобилизован — не может быть признана уважительной причиной, поскольку не содержит сведений о том, что истец выполнял боевые задания в зоне боевых действий и о том, что он лично не находился в зоне постоянной дислокации, а пребывал в зоне боевых действий.

Таким образом, КАС ВС пришёл к выводу, что сам факт мобилизации, без обоснования невозможности обращения в суд именно истцом в установленные сроки в связи с пребыванием на службе, не может безусловно считаться уважительной причиной для восстановления этих сроков.

С полным текстом постановления КАС ВС №260/651/24 от 07.04.2025 года можно ознакомиться по ссылке.

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