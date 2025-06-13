Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

️КАС ВС висловився щодо факту мобілізації як поважної причини для поновлення процесуальних строків

12:33, 13 червня 2025
КАС ВС зробив висновок, що сам факт мобілізації, без обґрунтування неможливості звернення до суду саме позивачем у встановлені строки, у зв`язку із перебуванням на службі, не може безумовно вважатись поважною причиною для поновлення цих строків.
️КАС ВС висловився щодо факту мобілізації як поважної причини для поновлення процесуальних строків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

П’ятий апеляційний адміністративний суд опублікував позицію Касаційного адміністративного суду у складі ВС стосовно факту мобілізації як поважної причини для поновлення процесуальних строків.

Так, КАС ВС в постанові від 07.04.2025 року по справі №260/651/24 вказав, що відповідно до частин першої, другої статті 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Отже,  законодавством регламентовано шестимісячний строк звернення особи до суду за захистом її прав, свобод та законних інтересів, що обумовлено метою досягнення юридичної визначеності у публічно-правових відносинах та дисциплінуванням учасників адміністративного судочинства щодо своєчасної реалізації їх права на суд.

При цьому, законодавством не встановлено перелік випадків, які можуть розцінюватись судом як поважні причини пропуску строків, а тому, відповідно, вирішення цього питання знаходиться у виключній компетенції суду, до якого з адміністративним позовом звертається позивач. Питання поважності причин пропуску строку звернення до суду є оціночним та залежить від доказів, якими підтверджуються обставини та підстави такого пропуску.

За загальним правилом поважними причинами визнаються ті обставини, існування яких є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи та пов`язані з дійсними істотними перешкодами та труднощами для своєчасного звернення до суду з даним позовом.

Посилання позивача на одну з причин неможливості звернення до суду, що він був мобілізований, не може бути визнано поважною причиною, оскільки не містить відомостей про те, що позивач виконував бойові завдання у зоні бойових дій та про те, що особисто не перебуває у зоні постійної дислокації, а знаходився у зоні бойових дій.

Таким чином, КАС ВС виснував, що сам факт мобілізації, без обґрунтування неможливості звернення до суду саме позивачем у встановлені строки, у зв`язку із перебуванням на службі, не може безумовно вважатись поважною причиною для поновлення цих строків.

Детально ознайомитись з текстом постанови КАС ВС №260/651/24 від 07.04.2025 року можливо за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Верховний Суд судова практика КАС ВС мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС розраховує почати кваліфіспити для кандидатів в судді на початку липня

Кваліфікаційний іспит для кандидатів в судді буде проходити на декількох локаціях одночасно, зокрема поза межами будівлі ВККС.

Законопроект про обмеження судового збору сумою у 30280 грн при зверненні громадян до Верховного Суду рекомендували до прийняття в цілому

При зверненні до Верховного Суду у соціальних, трудових, житлових, сімейних справах, відшкодування шкоди здоров’ю судовий збір повинен буде становити не більше 15 140 грн.

Віртуальні активи планують включити до золотовалютного резерву України – законопроект

Серед іншого, ініціатори зазначають, що е-гривня може позитивно вплинути на спроможності Нацбанку підтримувати цінову та фінансову стабільність.

В Україні проведуть звірку даних про громадян між різними реєстрами — Кабмін затвердив порядок

Кабмін затвердив постанову, яка дозволить ідентифікувати усіх громадян шляхом звірки даних у різних реєстрах.

Суд скасував рішення комісії ТЦК про відмову в розгляді заяви про відстрочку студента іноземного вишу

Чи може комісія ТЦК відмовити у розгляді заяви про відстрочку здобувачу освіти, який навчається в іноземному навчальному закладі, бо такий заклад не має доступу до ЄДЕБО – рішення суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду