Як військовим зареєструвати місце проживання за місцем служби, якщо є власне житло – пояснення

Під час проходження служби військовослужбовці можуть декларувати або реєструвати своє місце проживання за місцем розташування службового житла.

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Військовослужбовці України можуть декларувати або реєструвати своє місце проживання за адресою службового житла, навіть якщо мають у власності інше житло. У межах спецпроєкту «Право Захисника та Захисниці», створеного спільно із системою Безоплатної правничої допомоги, роз’яснюємо порядок дій, необхідні документи та особливості реєстрації для тих, чиє житло розташоване на окупованих територіях або в зонах бойових дій. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Порядок реєстрації місця проживання

Реєстрація місця проживання військовослужбовців здійснюється відповідно до Порядку декларування та реєстрації місця проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 року № 265. Подати документи можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органи місцевого самоврядування. Процедура завершується в день подання повного пакета документів.

Необхідні документи

Для реєстрації місця проживання чи перебування військовослужбовець має подати:

Заяву.

Паспорт громадянина України або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування).

Документи, що підтверджують право на проживання, зокрема:

Свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла в гуртожитку (для студентів).

Рішення суду, що набрало законної сили, про надання права на вселення, визнання права користування житлом, права власності чи права на реєстрацію місця проживання.

Інші документи, що підтверджують право проживання.

Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (не потрібен для реєстрації місця перебування).

Військово-обліковий документ (для осіб, які підлягають військовому обліку або перебувають на ньому).

Якщо житло на окупованій території чи в зоні бойових дій

Військовослужбовці, звільнені у запас або відставку, чиє зареєстроване місце проживання розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій, можуть перебувати на квартирному обліку:

При житлових комісіях військових частин за останнім місцем служби.

У разі розформування частини — при житлових комісіях правонаступників або в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За відсутності правонаступників — у квартирно-експлуатаційних органах, що обслуговують територію розформованої частини.

Для таких військовослужбовців квартирно-експлуатаційні органи за місцем передислокації військових частин видають довідки про перебування на квартирному обліку у Збройних Силах України. Довідки оформлюються на основі списків осіб, які перебували на обліку в гарнізонах на тимчасово окупованих територіях станом на 1 січня 2014 року.

Реєстрація за адресою службового житла

Якщо військовослужбовець отримав службове житло, він та члени його сім’ї можуть зареєструвати місце проживання за адресою цього приміщення. Питання забезпечення житлом вирішуються за місцем служби через:

Командирів військових частин, установ чи організацій.

Начальників квартирно-експлуатаційних органів.

Голів житлових комісій.

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