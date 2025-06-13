Як військовим зареєструвати місце проживання за місцем служби, якщо є власне житло – пояснення

Військовослужбовці України можуть декларувати або реєструвати своє місце проживання за адресою службового житла, навіть якщо мають у власності інше житло. У межах спецпроєкту «Право Захисника та Захисниці», створеного спільно із системою Безоплатної правничої допомоги, роз’яснюємо порядок дій, необхідні документи та особливості реєстрації для тих, чиє житло розташоване на окупованих територіях або в зонах бойових дій. Про це повідомило Міністерство юстиції України.
Порядок реєстрації місця проживання
Реєстрація місця проживання військовослужбовців здійснюється відповідно до Порядку декларування та реєстрації місця проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 року № 265. Подати документи можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органи місцевого самоврядування. Процедура завершується в день подання повного пакета документів.
Необхідні документи
Для реєстрації місця проживання чи перебування військовослужбовець має подати:
Якщо житло на окупованій території чи в зоні бойових дій
Військовослужбовці, звільнені у запас або відставку, чиє зареєстроване місце проживання розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій, можуть перебувати на квартирному обліку:
Для таких військовослужбовців квартирно-експлуатаційні органи за місцем передислокації військових частин видають довідки про перебування на квартирному обліку у Збройних Силах України. Довідки оформлюються на основі списків осіб, які перебували на обліку в гарнізонах на тимчасово окупованих територіях станом на 1 січня 2014 року.
Реєстрація за адресою службового житла
Якщо військовослужбовець отримав службове житло, він та члени його сім’ї можуть зареєструвати місце проживання за адресою цього приміщення. Питання забезпечення житлом вирішуються за місцем служби через:
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