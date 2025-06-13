Моссад знищив системи іранської ППО внаслідок спецоперації усередині Ірану

Моссад створив базу дронів всередині Ірану і використав її для атаки.

Фото: unian

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч проти 13 червня Ізраїль почав широкомасштабні удари по Ірану. Повітряна операція під кодовою назвою «Nation of Lions» спрямована на знищення ядерної інфраструктури та військових об’єктів Ірану.

Моссад створив базу безпілотників на території Ірану і використав її під час атаки. Про це повідомляє Clash Report.

Як передає Al Arabiya, у ході операції Моссад знищив іранські системи протиповітряної оборони. У відповідь Збройні сили Ірану заявили, що їхня реакція на дії Ізраїлю буде «без обмежень».

Ізраїльська армія заявила, що винищувачі Повітряних сил здійснили масштабну атаку на систему протиповітряної оборони на заході Ірану. Було знищено десятки радарів та пускових установок зенітних ракет.

Також один із ізраїльських посадовців зазначив, що операція триватиме щонайменше два тижні.

На тлі загострення конфлікту над мечеттю Джамкаран в Ірані було піднято червоний прапор — символ помсти у шиїтській традиції.

У шиїтській традиції підняття червоного прапора над цією священною мечеттю символізує заклик до помсти та оголошення війни у відповідь на серйозні образи або вбивства, зокрема релігійних чи політичних лідерів.

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