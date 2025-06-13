В Киеве в троллейбусном депо слесарь упал с высоты – будут судить инженера

Инженеру «Киевпастранса» объявили подозрение из-за травмы слесаря.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ведущему инженеру по охране труда одного из троллейбусных депо КП «Киевпастранс» сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к тяжелым последствиям. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что подозреваемая была ответственной за обеспечение соблюдения правил безопасности, контроль технического состояния оборудования и организацию рабочих мест в депо в соответствии с законодательством. Из-за ненадлежащего исполнения этих обязанностей произошел несчастный случай: 48-летний слесарь во время ремонтных работ упал с высоты, получив сложный перелом ноги. Медики квалифицировали травмы как тяжкие телесные повреждения.

За нарушение, предусмотренное статьей, инженеру грозит до 8 лет лишения свободы с возможным ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.