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Новый этап большого обмена: из плена вернули украинских защитников, некоторые были в неволе с 2022 года, фото

14:59, 14 июня 2025
Согласно договоренностям в Стамбуле, состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ, среди освобожденных есть защитники Мариуполя.
Новый этап большого обмена: из плена вернули украинских защитников, некоторые были в неволе с 2022 года, фото
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
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14 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ согласно договоренностям в Стамбуле. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Это уже четвертый обмен за неделю.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Отмечается, что подавляющее большинство освобожденных защитников находилось в неволе с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Большинство освобожденных защитников – офицеры. Также часть из них – младше 25 лет.

В рамках обмена вернули тех, кто воевал на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

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рф Украина обмен пленными

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