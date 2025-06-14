Новый этап большого обмена: из плена вернули украинских защитников, некоторые были в неволе с 2022 года, фото

14 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ согласно договоренностям в Стамбуле. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Это уже четвертый обмен за неделю.
Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Отмечается, что подавляющее большинство освобожденных защитников находилось в неволе с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.
Большинство освобожденных защитников – офицеры. Также часть из них – младше 25 лет.
В рамках обмена вернули тех, кто воевал на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.
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