Володимир Зеленський опублікував щемливі світлини з обміну військовополонених — фото

Значну частину звільнених становлять офіцери.

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14 червня в межах стамбульських домовленостей відбувся четвертий за останній тиждень обмін полоненими. На Батьківщину повернулися захисники України — військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, включно з бійцями територіальної оборони, сил спеціальних операцій, морської піхоти, десантно-штурмових і механізованих військ.

Як вказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, серед звільнених — українці, які раніше вважалися зниклими безвісти. Вони обороняли країну на різних напрямках фронту, зокрема і у Маріуполі. Багато з них потрапили у полон ще в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Значну частину звільнених становлять офіцери.

Найстаршому з них — 63 роки, наймолодшому — 21.

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