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Вибух біля поліції в Житомирі – серед причетних є неповнолітні

13:27, 17 червня 2025
П’ятьом фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.
Вибух біля поліції в Житомирі – серед причетних є неповнолітні
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Слідчі завершили розслідування терористичного акту, який стався біля адміністративної будівлі в Житомирі 20 листопада 2024 року. Як повідомили у Національній поліції, внаслідок вибуху постраждав поліцейський. Уже наступного дня п’ятьох підозрюваних затримали. Встановлено, що вони діяли під керівництвом російських спецслужб.

Серед затриманих — четверо житомирян віком від 15 до 20 років і 46-річний житель Харкова, раніше засуджений за тяжкі злочини. За даними слідства, саме старший фігурант закуповував засоби зв’язку для виготовлення вибухівки, а молодші виготовили вибуховий пристрій із уражаючими елементами. Вони протестували його в орендованій квартирі, а потім заклали біля будівлі поліції, підірвавши дистанційно через відеозв’язок.

Під час спецоперації 21 листопада всі підозрювані були затримані. У ході розслідування виявлено й інші злочини — зокрема співпрацю із ворожими агентами з липня 2023 року. Тоді 15-річний підліток погодився в Telegram на «замовлення» щодо підпалу військового авто, залучивши до справи 16-річного знайомого. Унаслідок підпалу автомобіль Nissan X-Trail був знищений.

Через два місяці підліток отримав нове завдання і долучив ще трьох знайомих. Після виконання він надіслав куратору відео. Загальна сума збитків склала понад 365 тисяч гривень.

Слідчі УСБУ за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури встановили повну картину злочинної діяльності. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Фігурантам інкримінують:

  • 15-річному організатору та його 16-річному спільнику — умисне знищення майна шляхом підпалу, вчинене групою осіб, а також виготовлення і зберігання вибухівки;
  • 18-річному та 20-річному учасникам — пособництво у виготовленні вибухового пристрою, перешкоджання ЗСУ, підпал майна, а одному з них також — незаконне носіння вибухового пристрою;
  • Усім п’ятьом — участь в організованій групі, вчинення теракту (або пособництво), відповідно до ст. 258 КК України.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

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поліція теракт Житомир

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