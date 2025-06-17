Практика судів
  1. В Україні

Раді рекомендують дати згоду на призначення Руслана Кравченко Генеральним прокурором України

11:37, 17 червня 2025
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Генпрокурором України Руслана Кравченко.
Раді рекомендують дати згоду на призначення Руслана Кравченко Генеральним прокурором України
Фото: Facebook/Руслан Кравченко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань правоохоронної діяльності дал згоду на призначення Руслана Кравченко Генеральним прокурором України. 

"Сьогодні процедура призначення у залі почнеться одразу після початку роботи Ради по порядку денному і десь до 14:30 відбудеться фінальне голосування", - повідомив депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вніс подання про призначення новим Генеральним прокурором Руслана Кравченка.

«Судово-юридична газета» писала, що Руслан Кравченко тривалий час працював в органах прокуратури та був кандидатом на посаду директора НАБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував Верховній Раді надати згоду на призначення Президентом Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора

Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув кандидатуру Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора.

Міжнародні партнери не виявили порушень у процесі використання Україною міжнародної військової допомоги – звіт ТСК

Також у звіті ТСК Верховної Ради йдеться про те, що міжнародні партнери високо оцінили рівень організації контролю за обліком і використанням міжнародної військової допомоги.

«Ми звільнимося у відставку, тому що у нас є гідність» – у Верховному Суді виступили проти «переоцінки» суддів

У Верховному Суді пригрозили масовою відставкою у разі, якщо парламент дозволить проводити «переоцінку» доброчесності суддів головного суду країни, а Вищій раді правосуддя дісталося за спробу «втриматися на двох стільцях».

Компенсація втрати частини доходів військовослужбовцю у зв'язку з порушенням строків виплати додаткової винагороди – Верховний Суд розглянув зразкову справу

Верховний Суд у зразковій справі вказав, що порушення строку виплати додаткової винагороди військовослужбовця є підставою для нарахування та виплати компенсації втрати частини доходів.

Верховний Суд розглянув спір щодо виплати додаткової винагороди у 100 тисяч грн у зв’язку із захворюванням, пов’язаним із захистом Батьківщини

Верховний Суд вказав, що суди мали обов’язково встановити обставини, що підтверджують наявність чи відсутність підстав для отримання позивачем збільшеної до 100 000 грн на місяць додаткової винагороди.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду