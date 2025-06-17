Раді рекомендують дати згоду на призначення Руслана Кравченко Генеральним прокурором України

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Генпрокурором України Руслана Кравченко.

Фото: Facebook/Руслан Кравченко

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Комітет з питань правоохоронної діяльності дал згоду на призначення Руслана Кравченко Генеральним прокурором України.

"Сьогодні процедура призначення у залі почнеться одразу після початку роботи Ради по порядку денному і десь до 14:30 відбудеться фінальне голосування", - повідомив депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вніс подання про призначення новим Генеральним прокурором Руслана Кравченка.

«Судово-юридична газета» писала, що Руслан Кравченко тривалий час працював в органах прокуратури та був кандидатом на посаду директора НАБУ.

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