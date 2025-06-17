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Міжнародні партнери не виявили порушень у процесі використання Україною міжнародної військової допомоги – звіт ТСК

11:37, 17 червня 2025
Також у звіті ТСК Верховної Ради йдеться про те, що міжнародні партнери високо оцінили рівень організації контролю за обліком і використанням міжнародної військової допомоги.
Міжнародні партнери не виявили порушень у процесі використання Україною міжнародної військової допомоги – звіт ТСК
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Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги підготувала звіт про виконану роботу. Проект постанови 13374 про звіт ТСК зареєстровано у парламенті.

Головою Комісії була народний депутат Олександра Устінова, заступник – голова комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич.

Як йдеться у звіті, у 2024 - 2025 роках міжнародна військова допомога з боку міжнародних партнерів України набула нового масштабу, у тому числі завдяки розширенню програм навчання українських військових, пілотів та техніків, а також поглибленню співпраці в рамках багатосторонніх безпекових форматів, зокрема таких як зустрічі у форматі «Рамштайн». Також спостерігається зростання кількості прямих довгострокових безпекових угод між Україною та країнами G7, які передбачають не лише постачання озброєнь, а й посилення оборонно-промислової співпраці.

У рамках співпраці з міжнародними партнерами Олександра Устінова провела зустріч з Генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем та представниками Міністерства оборони України.

Крім того, голова Комісії зустрілася з членами Конгресу (Палати представників та Сенату) США, представниками Республіканської партії, зокрема з Троєм Даунінгом, Петом Гарріганом, Карлосом Хіменесом, Доном Бейконом, Джоном Резерфордом, Браяном Мастом, Джейком Еллзі, представниками Демократичної партії, зокрема з Джимом Костою, Джаредом Голденом, Доном Девісом.

У квітні 2025 року члени Комісії здійснили поїздку до США (м. Вашингтон). Під час поїздки було проведено загалом понад 40 зустрічей з членами Конгресу США (Палати представників та Сенату), як від Республіканської, так і від Демократичної партій, представниками адміністрації та Міністерства оборони США.

На цих зустрічах обговорювалися у тому числі питання підзвітності та контролю за використанням міжнародної військової допомоги.

«Так, була високо оцінена діяльність України щодо звітності та контролю за використанням міжнародної військової допомоги. Крім того, було домовлено про співпрацю у прискоренні наданні ресурсів, що є критично важливими для підтримки обороноздатності України проти російської агресії, обговорено важливість підтримки та подальшого посилення партнерства Сполучених Штатів Америки з Україною, у тому числі в контексті регіональної безпеки та економічної стабільності, а також напрями американської внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо безпеки, оборони, кіберзагроз, пріоритетів українського парламенту та потреб громадян у контексті триваючої війни», йдеться у звіті.

Діяльність України щодо обліку, звітності про використання міжнародної військової допомоги була високо оцінена міжнародними партнерами.

Нижче наводимо сам звіт.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України військова допомога

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