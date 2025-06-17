Международные партнеры не обнаружили нарушений в использовании военной помощи Украиной – отчет ВСК

Также в отчете ВСК Верховной Рады говорится о том, что международные партнеры высоко оценили уровень организации контроля за учетом и использованием международной военной помощи.

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Временная специальная комиссия Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи подготовила отчет о проделанной работе. Проект постановления 13374 о отчете ВСК зарегистрирован в парламенте.

Председателем Комиссии была народный депутат Александра Устинова, заместитель – председатель комитета по нацбезопасности Александр Завитневич.

Как говорится в отчете, в 2024-2025 годах международная военная помощь со стороны международных партнеров Украины приобрела новый масштаб, в том числе благодаря расширению программ обучения украинских военных, пилотов и техников, а также углублению сотрудничества в рамках многосторонних форматов безопасности, в частности таких как встречи в формате «Рамштайн».

Также наблюдается рост количества прямых долгосрочных соглашений по безопасности между Украиной и странами G7, которые предусматривают не только поставки вооружений, но и усиление оборонно-промышленного сотрудничества.

В рамках сотрудничества с международными партнерами Александра Устинова провела встречу с Генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем и представителями Министерства обороны Украины.

Кроме того, председатель Комиссии встретилась с членами Конгресса (Палаты представителей и Сената) США, представителями Республиканской партии, в частности с Троем Даунингом, Пэтом Харриганом, Карлосом Хименесом, Доном Бэйконом, Джоном Резерфордом, Брайаном Мастом, Джейком Эллзи, представителями Демократической партии, в частности с Джимом Костой, Джаредом Голденом, Доном Дэвисом.

В апреле 2025 года члены Комиссии совершили поездку в США (г. Вашингтон). Во время поездки было проведено в общей сложности более 40 встреч с членами Конгресса США (Палаты представителей и Сената), как от Республиканской, так и от Демократической партий, представителями администрации и Министерства обороны США.

На этих встречах обсуждались, в том числе, вопросы подотчетности и контроля за использованием международной военной помощи.

«Так, была высоко оценена деятельность Украины по отчетности и контролю за использованием международной военной помощи. Кроме того, было договорено о сотрудничестве в ускорении предоставления ресурсов, которые являются критически важными для поддержки обороноспособности Украины против российской агрессии, обсуждена важность поддержки и дальнейшего усиления партнерства Соединенных Штатов Америки с Украиной, в том числе в контексте региональной безопасности и экономической стабильности, а также направления американской внутренней и внешней политики, в частности относительно безопасности, обороны, киберугроз, приоритетов украинского парламента и потребностей граждан в контексте продолжающейся войны», – говорится в отчете.

Деятельность Украины по учету, отчетности об использовании международной военной помощи была высоко оценена международными партнерами.

Ниже приводим сам отчет.

Автор: Наталя Мамченко

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