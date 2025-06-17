Раде рекомендуют дать согласие на назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал назначить Генпрокурором Украины Руслана Кравченко.

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности дал согласие на назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

"Сегодня процедура назначения в зале начнется сразу после начала работы Рады по повестке дня и где-то в 14:30 состоится финальное голосование", - сообщил депутат Ярослав Железняк.

Напомним, Президент Владимир Зеленский внес представление о назначении новым Генеральным прокурором Руслана Кравченко.

«Судебно-юридическая газета» писала, что Руслан Кравченко долгое время работал в органах прокуратуры и был кандидатом на должность директора НАБУ.

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